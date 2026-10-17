Количество жертв войны на рекордно высоком уровне, в сентябре выросло на 85% - ООН

Фото: Андрей Ходьков, фотограф УНН

Число жертв войны в Украине среди гражданского населения остается на рекордно высоком уровне на фоне усиления атак на энергетическую инфраструктуру с приближением зимы. В сентябре в результате российских атак в Украине погибли по меньшей мере 328 гражданских лиц, еще 2105 были ранены. Общее число погибших и пострадавших на 85% превысило показатели сентября 2025 года. Об этом в новом отчете сообщила Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине, передает УНН.

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"Усиление атак российской федерации по всей Украине в сентябре продолжило тенденцию 2026 года, когда число жертв среди гражданского населения значительно превышает показатели, подтвержденные в предыдущие годы, что имеет разрушительные последствия для гражданского населения", — сообщила Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине, опубликовав свое ежемесячное обновление о вреде, причиненном гражданскому населению в Украине.

"Повторные атаки на энергетическую инфраструктуру угрожают еще больше усилить эти страдания", — говорится в сообщении.

В сентябре погибли по меньшей мере 328 гражданских лиц, а 2105 были ранены, в результате чего общее число погибших и раненых было на 85 процентов выше, чем в сентябре 2025 года (249 погибших и 1068 раненых) — говорится в отчете миссии.

Миссия ООН подтвердила, что в сентябре гражданские лица погибли или были ранены в 22 областях Украины и Киеве. Наибольшее число жертв было зафиксировано в столице, Херсоне, Харькове, Сумах и Запорожье.

"Только в Киеве жертвы среди гражданского населения фиксировались в течение 22 из 30 дней — чаще, чем в любом предыдущем месяце с начала полномасштабного вторжения", — говорится в отчете.

Согласно имеющейся информации, в октябре число пострадавших также оставалось высоким. В частности, в ночь с 6 на 7 октября российские войска атаковали несколько областей крылатыми ракетами и беспилотниками. Тогда в Прилуках Черниговской области погибли 22 гражданских лица, еще 45 были ранены. Кроме того, миссия задокументировала и другие атаки с большим числом погибших гражданских лиц, в частности в Краматорске 8 октября, Запорожье 10 октября и Луцке 14 октября.

"Первые две недели октября были одними из самых смертоносных для гражданского населения за последние годы. Всего за несколько дней атаки российских вооруженных сил привели к инцидентам с большим числом жертв в Харькове, Запорожье, Краматорске и Киеве", — сказала глава миссии Даниэль Белль.

"Подтвержденные данные за сентябрь включают 18 погибших и 44 раненых гражданских лица на оккупированной российской федерацией территории Украины", — говорится в пресс-релизе.

Как указано, фактическое число, вероятно, значительно выше, поскольку отсутствие доступа и независимых источников информации затрудняет проверку многих инцидентов.

"Высокое число жертв среди гражданского населения в сентябре и октябре наблюдалось на фоне возобновления российскими вооруженными силами систематических атак на энергетическую инфраструктуру по всей Украине", — отмечается в отчете.

Напомним

россия ночью и утром 17 октября атаковала энергетическую инфраструктуру в 10 областях, часть жителей осталась без света.