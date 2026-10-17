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Кількість жертв війни на рекордно високому рівні, у вересні зросла на 85% - ООН

Київ • УНН

 • 1234 перегляди

У вересні через російські атаки загинули 328 цивільних і 2105 були поранені. Кількість жертв на 85% перевищила показник вересня 2025 року.

Кількість жертв війни на рекордно високому рівні, у вересні зросла на 85% - ООН
Фото: Андрій Ходьков, фотограф УНН

Кількість жертв війни в Україні серед цивільних осіб залишається на рекордно високому рівні на тлі посилення атак на енергетичну інфраструктуру з наближенням зими. У вересні внаслідок російських атак в Україні загинули щонайменше 328 цивільних осіб, ще 2105 були поранені. Загальна кількість загиблих і постраждалих на 85% перевищила показники вересня 2025 року. Про це у новому звіті повідомила Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні, передає УНН.

Деталі

"Посилення атак російської федерації по всій Україні у вересні продовжило тенденцію 2026 року, коли кількість жертв серед цивільних осіб значно перевищує показники, підтверджені в попередні роки, що має руйнівні наслідки для цивільного населення", повідомила Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні, оприлюднивши своє щомісячне оновлення щодо шкоди, завданої цивільним особам в Україні.

"Повторні атаки на енергетичну інфраструктуру загрожують ще більше посилити ці страждання", – йдеться у повідомленні.

У вересні загинули щонайменше 328 цивільних осіб, а 2105 були поранені, внаслідок чого загальна кількість загиблих і поранених була на 85 відсотків вищою, ніж у вересні 2025 року (249 загиблих і 1 068 поранених)

- ідеться у звіті місії.

Місія ООН підтвердила, що у вересні цивільні особи загинули або були поранені у 22 областях України та Києві. Найбільше жертв було зафіксовано в столиці, Херсоні, Харкові, Сумах і Запоріжжі.

"Лише в Києві жертви серед цивільних осіб фіксувалися протягом 22 із 30 днів, – частіше, ніж у будь-якому попередньому місяці від початку повномасштабного вторгнення", – йдеться у звіті.

Згідно з наявною інформацією, у жовтні кількість постраждалих також залишалася високою. Зокрема, у ніч із 6 на 7 жовтня російські війська атакували кілька областей крилатими ракетами та безпілотниками. Тоді у Прилуках Чернігівської області загинули 22 цивільні особи, ще 45 були поранені. Крім того, місія задокументувала й інші атаки з великою кількістю загиблих цивільних осіб, зокрема у Краматорську 8 жовтня, Запоріжжі 10 жовтня та Луцьку 14 жовтня.

"Перші два тижні жовтня були одними з найсмертоносніших для цивільних осіб за останні роки. Усього за кілька днів атаки російських збройних сил призвели до інцидентів із великою кількістю жертв у Харкові, Запоріжжі, Краматорську та Києві", - сказала голова місії Даніель Белль.

"Підтверджені дані за вересень включають 18 загиблих і 44 поранених цивільних осіб на окупованій російською федерацією території України", – йдеться у пресрелізі.

Як вказано, фактична кількість, ймовірно, є значно вищою, оскільки відсутність доступу та незалежних джерел інформації ускладнює перевірку багатьох інцидентів.

"Висока кількість жертв серед цивільних осіб у вересні та жовтні спостерігалася на тлі відновлення російськими збройними силами систематичних атак на енергетичну інфраструктуру по всій Україні", - зазначається у звіті.

Нагадаємо

росія вночі та вранці 17 жовтня атакувала енергетику в 10 областях, частина жителів залишилася без світла.

Алла Кіосак

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