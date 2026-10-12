Россия атаковала энергетические объекты, логистику и не только — Корецкий раскрыл масштабы новых ударов РФ

Россия ночью и утром 12 октября продолжила атаки на Украину, в том числе нанеся удары по нефтегазовым и другим энергетическим объектам, складам и логистическим компаниям, торговым центрам, железнодорожной инфраструктуре, АЗС и фермерским хозяйствам. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий в соцсетях, пишет УНН.

Детали

"Ночью и утром российские войска снова атаковали жилые дома. В Изюме повреждены семь частных домов, один человек пострадал. Под ударами оказалась жилая застройка Краматорска и Славянска. В Харькове российский дрон попал в девятиэтажку. По состоянию на эту минуту известно о 22 пострадавших, среди них двое детей", — написал Корецкий.

Также российские войска ночью атаковали нефтегазовые и другие энергетические объекты в нескольких регионах. Россияне также били по складским помещениям, логистическим компаниям, торговым центрам, железнодорожной инфраструктуре, АЗС и фермерским хозяйствам — сообщил премьер.

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О новых атаках РФ утром 12 октября также сообщили представители местных властей в Киеве, Днепре, Запорожье, Николаеве, Харькове.

В Киеве сообщалось о 3 пострадавших.

В Киеве из-за атак рф с утра уже трое пострадавших

В Днепре атака РФ унесла жизнь человека, в Днепровском районе враг ударил по ТЦ, отметил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

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В Запорожье, по словам и. о. главы Запорожской ОВА Михаила Семикина, "россияне дважды за день атаковали транспортную инфраструктуру". "Около полудня вражеский БПЛА ударил по антидроновой сетке на территории автовокзала. Взрывной волной и обломками повреждены пять автомобилей, среди них — маршрутка. Предварительно, никто не пострадал. Еще один удар FPV-дроном пришелся по электроопоре возле остановки общественного транспорта. Повреждены автомобиль и контактный провод троллейбусов. Ранена 70-летняя женщина. Ей оказывают помощь", — написал Семикин в соцсетях.

Николаев, как сообщил и. о. главы Николаевской ОВА Георгий Решетилов, "сегодня утром враг атаковал БПЛА типа "Shahed"". "Повреждено здание грузового терминала. К счастью, обошлось без пострадавших", — указал Решетилов в соцсетях.

В Харькове, как подтвердил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, "сегодня утром враг также нанес удары по жилой застройке Киевского района". "Зафиксированы прямые попадания в жилые дома. По последним данным, пострадали 22 человека, среди них двое детей. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. В настоящее время никто из пострадавших не находится в больнице. В результате атаки повреждены два многоэтажных жилых дома, спортивный комплекс, забор, остекление окон частного дома и гражданское предприятие", — отметил Синегубов в соцсетях.

В Харькове число пострадавших из-за удара российского дрона удвоилось