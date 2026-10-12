В Харькове число пострадавших из-за удара российского дрона удвоилось
Киев • УНН
Российский беспилотник ударил по многоэтажному дому в Киевском районе Харькова. Трое людей получили ранения, у остальных диагностирована острая реакция на стресс.
В Харькове число пострадавших увеличилось до 11 после удара российского беспилотника по многоэтажному дому 12 октября. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в соцсетях, пишет УНН.
До 11 человек выросло число пострадавших в результате удара врага по многоэтажному дому в Киевском районе. Трое человек получили ранения, у остальных — острая реакция на стресс. Всем оказали медицинскую помощь на месте
Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, с утра это уже "пятый удар по Киевскому району — предварительно, по жилому дому".
"Очередное попадание — в Киевском районе. Вражеский дрон упал на территорию частного домовладения. Повреждены забор и остекление окон, — отметил Синегубов. — Информация о пострадавших не поступала".
Напомним
Ранее сообщалось о 5 пострадавших в Харькове в результате удара российского дрона по многоэтажному дому 12 октября.