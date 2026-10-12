У Харкові кількість постраждалих через удар російського дрона подвоїлася

У Харкові кількість постраждалих збільшилася до 11 після удару російського безпілотника по багатоповерхівці 12 жовтня. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у соцмережах, пише УНН.

До 11 людей зросла кількість постраждалих через удар ворога по багатоповерхівці в Київському районі. Троє людей зазнали поранень, у решти – гостра реакція на стрес. Усім надали медичну допомогу на місці - вказав Синєгубов.

Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, що з ранку вже "п'ятий удар по Київському району - попередньо, у житловий будинок".

"Чергове влучання - у Київському районі. Ворожий дрон упав на територію приватного домоволодіння. Пошкоджено паркан і скління вікон, - зазначив Синєгубов. - Інформація про постраждалих не надходила".

Нагадаємо

Раніше повідомлялося про 5 постраждалих у Харкові внаслідок удару російського дрона по багатоповерхівці 12 жовтня.