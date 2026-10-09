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"Шокирует эта волна атак" — в ООН отреагировали на российские удары, которые унесли жизни 85 украинцев

Киев • УНН

 • 518 просмотра

Фолькер Тюрк осудил российские атаки, в результате которых погибли 85 гражданских лиц и 346 пострадали. Он назвал удары по автобусам в Краматорске ужасными.

"Шокирует эта волна атак" — в ООН отреагировали на российские удары, которые унесли жизни 85 украинцев

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк осудил новую волну российских ударов по Украине, в результате которых с начала недели погибли по меньшей мере 85 гражданских лиц, еще 346 получили ранения. Об этом говорится в заявлении Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, пишет УНН.

Подробности

Особое возмущение Тюрка вызвал удар российских войск по двум пассажирским автобусам в Краматорске. Он подчеркнул, что атаки затронули мирных жителей в разных регионах Украины.

Меня шокирует волна атак, в частности сегодняшний ужасный удар по двум общественным автобусам в Краматорске. Масштаб и способ этих нападений – убийства людей в автобусах, их домах и на работе в разных регионах Украины – являются отвратительными

– заявил Тюрк.

В ООН напомнили о военных преступлениях

Верховный комиссар подчеркнул, что международное гуманитарное право предусматривает защиту гражданского населения даже во время боевых действий.

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По его словам, преднамеренные удары по мирным жителям являются военными преступлениями.

Тюрк подчеркнул, что масштаб последних атак и количество пострадавших вызывают серьезную обеспокоенность в ООН.

Украина требует экстренного заседания Совета Безопасности ООН из-за массированных ударов России и десятков погибших — Сибига08.10.26, 23:29 • 8946 просмотров

Степан Гафтко

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