"Шокує ця хвиля атак" – в ООН відреагували на російські удари, які забрали життя 85 українців

Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк засудив нову хвилю російських ударів по Україні, внаслідок яких від початку тижня загинули щонайменше 85 цивільних, ще 346 отримали поранення. Про це йдеться в заяві Управління Верховного комісара ООН з прав людини, пише УНН.

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Особливе обурення Тюрка викликав удар російських військ по двох пасажирських автобусах у Краматорську. Він наголосив, що атаки зачепили мирних жителів у різних регіонах України.

Мене шокує хвиля атак, зокрема сьогоднішній жахливий удар по двох громадських автобусах у Краматорську. Масштаб і спосіб цих нападів – вбивств людей в автобусах, їхніх домівках і на роботі в різних регіонах України – є огидними – заявив Тюрк.

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Верховний комісар наголосив, що міжнародне гуманітарне право передбачає захист цивільного населення навіть під час бойових дій.

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За його словами, навмисні удари по мирних жителях є воєнними злочинами.

Тюрк підкреслив, що масштаб останніх атак та кількість постраждалих викликають серйозне занепокоєння в ООН.

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