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Україна вимагає екстреного засідання Радбезу ООН через масовані удари росії та десятки загиблих – Сибіга

Київ • УНН

 • 2672 перегляди

Україна запросила екстрене засідання Радбезу ООН після російських ударів, унаслідок яких загинули 78 людей і 215 постраждали. Сибіга закликав до рішучої міжнародної реакції.

Україна вимагає екстреного засідання Радбезу ООН через масовані удари росії та десятки загиблих – Сибіга

Україна звернулася із запитом на скликання екстреного засідання Ради Безпеки ООН через нову хвилю російських атак, унаслідок яких за останні кілька днів загинули 78 людей, ще 215 отримали поранення. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, пише УНН.

Деталі

За словами очільника МЗС, росія посилює удари по мирному населенню на тлі відсутності результатів на полі бою. Під атаками опинилися Прилуки, Краматорськ, Київ та інші українські міста.

У відповідь на чергову хвилю російського терору Україна звернулася із запитом про скликання екстреного засідання Ради Безпеки ООН для розгляду наслідків цих атак для міжнародного миру та безпеки

– заявив Сибіга.

Десятки загиблих та заклик до міжнародної реакції

Міністр повідомив, що лише 7 жовтня російські удари забрали життя щонайменше 32 людей, серед яких п'ятеро дітей у Прилуках. Троє з них були однорічними. У кількох регіонах росіяни атакували житлові квартали та об'єкти критичної інфраструктури.

Крім того, 8 жовтня російські війська вдарили по двох пасажирських автобусах у Краматорську Донецької області. За даними Сибіги, загинули 30 людей, ще 18 отримали поранення.

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Очільник МЗС наголосив, що росія продовжує утримувати постійне місце в Раді Безпеки ООН, попри систематичні атаки на українських цивільних.

Сибіга закликав міжнародну спільноту до рішучих дій, які підвищать ціну російської агресії, забезпечать відповідальність за порушення міжнародного права та посилять можливості України захищати населення.

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Степан Гафтко

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