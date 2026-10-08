Украина требует экстренного заседания Совета Безопасности ООН из-за массированных ударов России и десятков погибших — Сибига
Киев • УНН
Украина запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН после российских ударов, в результате которых погибли 78 человек и 215 пострадали. Сибига призвал к решительной международной реакции.
Украина обратилась с запросом о созыве экстренного заседания Совета Безопасности ООН из-за новой волны российских атак, в результате которых за последние несколько дней погибли 78 человек, еще 215 получили ранения. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, пишет УНН.
Детали
По словам главы МИД, Россия усиливает удары по мирному населению на фоне отсутствия результатов на поле боя. Под атаками оказались Прилуки, Краматорск, Киев и другие украинские города.
В ответ на очередную волну российского террора Украина обратилась с запросом о созыве экстренного заседания Совета Безопасности ООН для рассмотрения последствий этих атак для международного мира и безопасности
Десятки погибших и призыв к международной реакции
Министр сообщил, что только 7 октября в результате российских ударов погибли по меньшей мере 32 человека, среди которых пятеро детей в Прилуках. Трое из них были годовалыми. В нескольких регионах россияне атаковали жилые кварталы и объекты критической инфраструктуры.
Кроме того, 8 октября российские войска ударили по двум пассажирским автобусам в Краматорске Донецкой области. По данным Сибиги, погибли 30 человек, еще 18 получили ранения.
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Глава МИД подчеркнул, что Россия продолжает занимать постоянное место в Совете Безопасности ООН, несмотря на систематические атаки на украинских гражданских.
Сибига призвал международное сообщество к решительным действиям, которые повысят цену российской агрессии, обеспечат ответственность за нарушения международного права и усилят возможности Украины защищать население.
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