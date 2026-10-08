$44.860.0850.160.48
ukenru
20:29 • 1272 просмотра
Украина требует экстренного заседания Совета Безопасности ООН из-за массированных ударов России и десятков погибших — Сибига
19:45 • 5006 просмотра
Киев переходит в режим выживания — Кличко призвал жителей выезжать за пределы столицы
18:06 • 11285 просмотра
Встреча украинской команды с Кушнером и Уиткоффом — кто представит Киев и присоединятся ли европейцы
17:23 • 14835 просмотра
Часть областей завтра снова будет сидеть без света — где и как будут действовать графики
15:10 • 23561 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Омского НПЗ в 2500 км от Украины — что известно о заводеVideo
14:57 • 19706 просмотра
Оккупанты атаковали дроном здание Запорожского облсовета, попали в гербPhoto
14:49 • 15215 просмотра
В рф начались масштабные проблемы с интернетом после атаки на дата-центр «Яндекса» — какие сервисы не работаютPhoto
8 октября, 13:55 • 26641 просмотра
ДТП можно оформить без полиции и бумаг — как воспользоваться европротоколом в "Дії" и заберут ли "права"
8 октября, 13:14 • 16312 просмотра
Силы обороны с помощью дальнобойных БПЛА FP-1 поразили крупнейший НПЗ в россииVideo
8 октября, 13:14 • 12120 просмотра
Льготный тариф на электроэнергию для украинцев пока останется без изменений — сколько придется платить
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+16°
3.3м/с
52%
747мм
Популярные новости
Талант "Арсенала" Макс Доуман получил от Книги рекордов Гиннесса сразу три наградыVideo8 октября, 13:25 • 19577 просмотра
Меган Маркл впервые появилась на публике после возвращения в Британию — её заметили с Малалой ЮсуфзайPhoto8 октября, 13:55 • 18495 просмотра
Xbox запускает новое подразделение по фильмам и сериалам8 октября, 13:59 • 17158 просмотра
Президент Польши Навроцкий провёл тренировку с легендой бокса ПакьяоPhotoVideo8 октября, 14:34 • 16373 просмотра
Древнегреческие боги, роуд-муви и Царство мёртвых — вышел первый тизер нового фильма Павла Острикова «Трагедия»PhotoVideo16:39 • 12750 просмотра
публикации
ДТП можно оформить без полиции и бумаг — как воспользоваться европротоколом в "Дії" и заберут ли "права"8 октября, 13:55 • 26641 просмотра
Переосмыслила античность и изменила современность: что известно о лауреатке Нобелевской премии по литературе 2026 годаPhoto8 октября, 12:39 • 23571 просмотра
Представители авиационной отрасли готовят для Минфина проект налоговой консультации по лизингу воздушных судов - УАТА
Эксклюзив
8 октября, 07:36 • 43600 просмотра
Варианты коротких путешествийPhoto7 октября, 17:59 • 68838 просмотра
Пожарная авиация — это больше, чем самолёт: как XENA организует международные операции по тушению лесных пожаровPhoto
Эксклюзив
7 октября, 16:15 • 64801 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Ирина Мудрая
Виталий Кличко
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Германия
Франция
Реклама
УНН Lite
Белый дом считает врагом любого, кто использует термин "искусственный интеллект" - ТрампPhoto18:25 • 3670 просмотра
Древнегреческие боги, роуд-муви и Царство мёртвых — вышел первый тизер нового фильма Павла Острикова «Трагедия»PhotoVideo16:39 • 12809 просмотра
Президент Польши Навроцкий провёл тренировку с легендой бокса ПакьяоPhotoVideo8 октября, 14:34 • 16432 просмотра
Xbox запускает новое подразделение по фильмам и сериалам8 октября, 13:59 • 17217 просмотра
Меган Маркл впервые появилась на публике после возвращения в Британию — её заметили с Малалой ЮсуфзайPhoto8 октября, 13:55 • 18551 просмотра
Актуальное
Отопление
Сериал
Фильм
Старлинк
Дія (сервис)

Украина требует экстренного заседания Совета Безопасности ООН из-за массированных ударов России и десятков погибших — Сибига

Киев • УНН

 • 1286 просмотра

Украина запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН после российских ударов, в результате которых погибли 78 человек и 215 пострадали. Сибига призвал к решительной международной реакции.

Украина требует экстренного заседания Совета Безопасности ООН из-за массированных ударов России и десятков погибших — Сибига

Украина обратилась с запросом о созыве экстренного заседания Совета Безопасности ООН из-за новой волны российских атак, в результате которых за последние несколько дней погибли 78 человек, еще 215 получили ранения. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, пишет УНН.

Детали

По словам главы МИД, Россия усиливает удары по мирному населению на фоне отсутствия результатов на поле боя. Под атаками оказались Прилуки, Краматорск, Киев и другие украинские города.

В ответ на очередную волну российского террора Украина обратилась с запросом о созыве экстренного заседания Совета Безопасности ООН для рассмотрения последствий этих атак для международного мира и безопасности

– заявил Сибига.

Десятки погибших и призыв к международной реакции

Министр сообщил, что только 7 октября в результате российских ударов погибли по меньшей мере 32 человека, среди которых пятеро детей в Прилуках. Трое из них были годовалыми. В нескольких регионах россияне атаковали жилые кварталы и объекты критической инфраструктуры.

Кроме того, 8 октября российские войска ударили по двум пассажирским автобусам в Краматорске Донецкой области. По данным Сибиги, погибли 30 человек, еще 18 получили ранения.

В пяти районах Киева снизилось давление в водопроводных сетях, некоторые дома могут остаться без воды08.10.26, 20:12 • 2992 просмотра

Глава МИД подчеркнул, что Россия продолжает занимать постоянное место в Совете Безопасности ООН, несмотря на систематические атаки на украинских гражданских.

Сибига призвал международное сообщество к решительным действиям, которые повысят цену российской агрессии, обеспечат ответственность за нарушения международного права и усилят возможности Украины защищать население.

Киев переходит в режим выживания — Кличко призвал жителей выезжать за пределы столицы08.10.26, 22:45 • 5022 просмотра

Степан Гафтко

Война в УкраинеПолитика
Теракт
Взрывы
российская пропаганда
Война в Украине
Прилуки
Донецкая область
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций
Украина
Краматорск
Киев