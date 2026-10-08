В пяти районах Киева снизилось давление в водопроводных сетях, некоторые дома могут остаться без воды
Киев • УНН
В пяти районах Киева возможны перебои с водоснабжением из-за снижения давления. Киевводоканал стабилизирует работу сетей.
Сразу в пяти районах Киева наблюдается снижение давления в водопроводных сетях. В некоторых домах возможно временное прекращение водоснабжения, передает УНН со ссылкой на КГГА.
В Голосеевском, Печерском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах наблюдается снижение давления в водопроводных сетях. В некоторых домах возможно временное прекращение водоснабжения
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Как сообщили в КГГА, специалисты "Киевводоканала" контролируют ситуацию и принимают необходимые меры для стабилизации водоснабжения.
Добавим
Как сообщил и. о. Борщаговского сельского головы, секретарь Борщаговского сельского совета Александр Медведь, в связи с обесточиванием объектов ЧАО "АК "Киевводоканал" временно прекращен прием сточных вод в канализационные сети города Киева, в частности с территории Борщаговской общины.
Это влияет на работу систем водоотведения и водоснабжения общины. В настоящее время сроки восстановления работы систем неизвестны. Как только получим дополнительную подтвержденную информацию о восстановлении водоснабжения, сразу сообщим
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