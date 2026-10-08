У п’яти районах Києва знизився тиск у водопровідних мережах, деякі будинки можуть залишитись без води
Київ • УНН
У п’яти районах Києва можливі перебої з водопостачанням через зниження тиску. Київводоканал стабілізує роботу мереж.
Одразу в п'яти районах Києва спостерігається зниження тиску у водопровідних мережах. У деяких будинках можливе тимчасове припинення водопостачання, передає УНН із посиланням на КМДА.
У Голосіївському, Печерському, Святошинському, Солом’янському та Шевченківському районах спостерігається зниження тиску у водопровідних мережах. У деяких будинках можливе тимчасове припинення водопостачання
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Як повідомили у КМДА, фахівці "Київводоканалу" контролюють ситуацію та вживають необхідних заходів для стабілізації водопостачання.
Додамо
Як повідомив в. о. Борщагівського сільського голови, секретар Борщагівської сільської ради Олександр Медвідь, у зв’язку зі знеструмленням об’єктів ПрАТ "АК "Київводоканал" тимчасово припинено приймання стічних вод до каналізаційних мереж міста Києва, зокрема з території Борщагівської громади.
Це впливає на роботу систем водовідведення та водопостачання громади. Наразі терміни відновлення роботи систем невідомі. Щойно отримаємо додаткову підтверджену інформацію щодо відновлення водопостачання, одразу повідомимо
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