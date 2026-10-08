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The New York Times

Число жертв удара рф по автобусам в Краматорске удвоилось - движение общественного транспорта останавливают

Киев • УНН

 • 358 просмотра

Российская атака на два рейсовых автобуса в Краматорске унесла жизни 30 человек, еще 18 получили ранения. В городах остановили общественный транспорт.

Число жертв удара рф по автобусам в Краматорске удвоилось - движение общественного транспорта останавливают
Фото: t.me/Donetsk_obl_prokuratura

Уже 30 человек погибли в результате утреннего удара рф по рейсовым автобусам в Краматорске 8 октября, сообщили в Донецкой областной прокуратуре. На этом фоне, как отметил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, движение общественного транспорта в Славянске и Краматорске останавливают, пишет УНН.

По состоянию на данный момент количество погибших в результате утренней атаки на рейсовые автобусы возросло до 30 человек. Раненых — 18

- сообщили в прокуратуре.

По данным прокуратуры, оккупанты атаковали рейсовые автобусы в Краматорске 8 октября в 10:00.

"В эпицентре поражения оказались два рейсовых автобуса, которые враг, вероятно, атаковал с помощью УМПБ Д-30 СН", — говорится в сообщении.

россияне ударили по рейсовому автобусу в Краматорске: 12 погибших, еще 13 ранены08.10.26, 11:13 • 1626 просмотров

Из-за целенаправленных атак рф останавливают движение общественного транспорта в Славянске и Краматорске

"В связи с резким ухудшением ситуации с безопасностью дал распоряжение Краматорской и Славянской городским военным администрациям остановить работу общественного транспорта. россияне прицельно бьют по гражданским. Для них автобус с пассажирами — привлекательная цель именно потому, что одним ударом можно убить как можно больше людей. Очередное доказательство — сегодняшняя трагедия в Краматорске, где россияне в одно мгновение убили 30 человек и еще 18 ранили, — написал глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин 8 октября в соцсетях. — Прошу отнестись к этому решению с пониманием. Это вынужденный шаг, продиктованный поведением врага, для которого гражданский транспорт стал еще одним способом убивать украинцев".

Юлия Шрамко

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