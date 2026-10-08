Кількість жертв удару рф по автобусах у Краматорську подвоїлася - рух громадського транспорту зупиняють
Київ • УНН
Російська атака на два рейсові автобуси в Краматорську забрала життя 30 людей, ще 18 поранені. У містах зупинили громадський транспорт.
Уже 30 людей загинули внаслідок ранкового удару рф по рейсових автобусах у Краматорську 8 жовтня, повідомили у Донецькій обласній прокуратурі. На цьому тлі, як зазначив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, зупиняють рух громадського транспорту у Слов'янську і Краматорську, пише УНН.
Станом на зараз кількість загиблих внаслідок ранкової атаки по рейсових автобусах зросла до 30 осіб. Поранених – 18
За даними прокуратури, окупанти атакували рейсові автобуси у Краматорську 8 жовтня о 10:00.
"В епіцентрі ураження опинились два рейсових автобуса, який ворог, ймовірно, атакував за допомогою УМПБ Д-30 СН", - ідеться у повідомленні.
росіяни вдарили по рейсовому автобусу в Краматорську: 12 загиблих, ще 13 поранено08.10.26, 11:13 • 1976 переглядiв
Через цілеспрямовані атаки рф зупиняють рух громадського транспорту у Слов'янську і Краматорську
"З огляду на різке погіршення безпекової ситуації дав розпорядження Краматорській та Слов’янській міським військовим адміністраціям зупинити роботу громадського транспорту. росіяни прицільно б’ють по цивільних. Для них автобус із пасажирами — приваблива мішень саме тому, що одним ударом можна вбити якомога більше людей. Черговий доказ — сьогоднішня трагедія у Краматорську, де росіяни в одну мить вбили 30 людей і ще 18 поранили, - написав голова Донецької ОВА Вадим Філашкін 8 жовтня у соцмережах. - Прошу поставитися до цього рішення з розумінням. Це вимушений крок, продиктований поведінкою ворога, для якого цивільний транспорт став ще одним способом убивати українців".