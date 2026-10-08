Кількість жертв удару рф по автобусах у Краматорську подвоїлася - рух громадського транспорту зупиняють

Фото: t.me/Donetsk_obl_prokuratura

Уже 30 людей загинули внаслідок ранкового удару рф по рейсових автобусах у Краматорську 8 жовтня, повідомили у Донецькій обласній прокуратурі. На цьому тлі, як зазначив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, зупиняють рух громадського транспорту у Слов'янську і Краматорську, пише УНН.

Станом на зараз кількість загиблих внаслідок ранкової атаки по рейсових автобусах зросла до 30 осіб. Поранених – 18 - повідомили у прокуратурі.

За даними прокуратури, окупанти атакували рейсові автобуси у Краматорську 8 жовтня о 10:00.

"В епіцентрі ураження опинились два рейсових автобуса, який ворог, ймовірно, атакував за допомогою УМПБ Д-30 СН", - ідеться у повідомленні.

росіяни вдарили по рейсовому автобусу в Краматорську: 12 загиблих, ще 13 поранено

Через цілеспрямовані атаки рф зупиняють рух громадського транспорту у Слов'янську і Краматорську

"З огляду на різке погіршення безпекової ситуації дав розпорядження Краматорській та Слов’янській міським військовим адміністраціям зупинити роботу громадського транспорту. росіяни прицільно б’ють по цивільних. Для них автобус із пасажирами — приваблива мішень саме тому, що одним ударом можна вбити якомога більше людей. Черговий доказ — сьогоднішня трагедія у Краматорську, де росіяни в одну мить вбили 30 людей і ще 18 поранили, - написав голова Донецької ОВА Вадим Філашкін 8 жовтня у соцмережах. - Прошу поставитися до цього рішення з розумінням. Це вимушений крок, продиктований поведінкою ворога, для якого цивільний транспорт став ще одним способом убивати українців".