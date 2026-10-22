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ВСУ остановили наступление россиян в Донецкой области и вынудили их отступать — военные аналитики

Киев • УНН

 • 10787 просмотра

Украинские силы остановили наступление РФ на ключевых участках Донецкой области и контратаковали. Самым сложным остается Добропольское направление.

ВСУ остановили наступление россиян в Донецкой области и вынудили их отступать — военные аналитики

Украинские военные остановили российское наступление на ключевых участках фронта в Донецкой области и благодаря контратакам заставили оккупантов отступить. Угрозы масштабного прорыва украинской обороны в настоящее время нет. Об этом заявил военный аналитик Black Bird Group Пасси Паройнен в интервью финскому изданию Yle, пишет УНН.

Подробности

По словам эксперта, летом украинские силы отбили российское наступление к северу от Лимана во время операции «Вивальди». Это позволило сдержать продвижение оккупантов в направлении Славянска и Краматорска.

Я не вижу никакого риска того, что фронт вот-вот прорвётся или обрушится

– подчеркнул Паройнен.

Где ситуация остаётся наиболее сложной

Наибольшую обеспокоенность вызывает Добропольское направление, где Россия сосредоточила значительные силы. Оккупанты используют тактику проникновения небольшими группами, пытаясь постепенно закрепляться на украинских позициях.

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В то же время аналитик отметил, что российская тактика уже не приносит прежних результатов. По его мнению, украинская армия стала эффективнее противодействовать таким попыткам продвижения.

Паройнен также связывает позитивные изменения с назначением Михаила Драпатого командующим ВСУ. По его оценке, новое руководство изменило подходы к управлению войсками и усилило доверие к командирам на местах.

Несмотря на улучшение ситуации на фронте, эксперт назвал серьёзными проблемами ограничения использования системы Starshield для украинских дронов и нехватку ракет-перехватчиков. По его словам, производство боеприпасов в Европе по-прежнему не отвечает потребностям затяжной войны.

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Степан Гафтко

Война в Украине
Война в Украине
Славянск
Европа
Краматорск