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The Washington Post
MIM-104 Patriot

В Краматорске вражеский FPV-дрон атаковал автомобиль газовой службы, есть раненые

Киев • УНН

 • 1026 просмотра

Российский FPV-дрон нанес удар по служебному автомобилю "Донецкоблгаза" в Краматорске. Два сотрудника газовой службы получили легкие ранения.

В Краматорске вражеский FPV-дрон атаковал автомобиль газовой службы, есть раненые

Российские оккупанты атаковали автомобиль Донецкоблгаза в Краматорске, двое газовиков получили ранения, передает УНН со ссылкой на сообщение компании. 

Сегодня, 16 ноября, около 09:00 российские войска нанесли удар FPV-дроном по служебному автомобилю Донецкоблгаза в районе Соцгородка в Краматорске. В результате атаки пострадали двое работников Краматорского управления газового хозяйства, которые в это время выполняли свои служебные обязанности 

- говорится в сообщении.

По предварительной информации, состояние пострадавших оценивается как легкое. Служебный автомобиль предприятия получил повреждения.

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Сегодня российский дрон снова атаковал наших работников. Два человека получили ранения прямо во время выполнения своей работы. Самое главное, что они живы. Но сколько еще таких случаев должно произойти? Наши газовики ежедневно выходят на работу, понимая, что могут не вернуться домой. Враг целенаправленно атакует людей, которые обеспечивают жизнедеятельность прифронтовых городов 

- подчеркнул председатель правления Донецкоблгаза Вадим Батий.

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Антонина Туманова

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