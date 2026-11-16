В Краматорске вражеский FPV-дрон атаковал автомобиль газовой службы, есть раненые
Киев • УНН
Российский FPV-дрон нанес удар по служебному автомобилю "Донецкоблгаза" в Краматорске. Два сотрудника газовой службы получили легкие ранения.
Российские оккупанты атаковали автомобиль Донецкоблгаза в Краматорске, двое газовиков получили ранения, передает УНН со ссылкой на сообщение компании.
Сегодня, 16 ноября, около 09:00 российские войска нанесли удар FPV-дроном по служебному автомобилю Донецкоблгаза в районе Соцгородка в Краматорске. В результате атаки пострадали двое работников Краматорского управления газового хозяйства, которые в это время выполняли свои служебные обязанности
По предварительной информации, состояние пострадавших оценивается как легкое. Служебный автомобиль предприятия получил повреждения.
россия нанесла удар двумя ракетами по объекту "Нафтогаза" в Черниговской области12.11.26, 20:04 • 3493 просмотра
Сегодня российский дрон снова атаковал наших работников. Два человека получили ранения прямо во время выполнения своей работы. Самое главное, что они живы. Но сколько еще таких случаев должно произойти? Наши газовики ежедневно выходят на работу, понимая, что могут не вернуться домой. Враг целенаправленно атакует людей, которые обеспечивают жизнедеятельность прифронтовых городов
россияне атаковали дронами объект «Нафтогаза» в Полтавской области14.11.26, 16:26 • 4468 просмотров