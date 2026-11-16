У Краматорську ворожий FPV-дрон атакував авто газовиків, є поранені

Російські окупанти атакували автомобіль Донецькоблгазу у Краматорську, двоє газовиків отримали поранення, передає УНН із посиланням на повідомлення компанії.

Сьогодні, 16 листопада, близько 09:00 російські війська завдали удару FPV-дроном по службовому автомобілю Донецькоблгазу в районі Соцмістечка у Краматорську. Унаслідок атаки постраждали двоє працівників Краматорського управління газового господарства, які в цей час виконували свої службові обов'язки

За попередньою інформацією, стан постраждалих оцінюється як легкий. Службовий автомобіль підприємства зазнав пошкоджень.

росія вдарила двома ракетами по об’єкту Нафтогазу на Чернігівщині

Сьогодні російський дрон знову атакував наших працівників. Двоє людей отримали поранення просто під час виконання своєї роботи. Найголовніше, що вони живі. Але скільки ще таких випадків має статися? Наші газовики щодня виходять на роботу, розуміючи, що можуть не повернутися додому. Ворог цілеспрямовано атакує людей, які забезпечують життєдіяльність прифронтових міст