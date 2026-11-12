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росія вдарила двома ракетами по об’єкту Нафтогазу на Чернігівщині

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Ракетний удар пошкодив нафтогазовий об’єкт і технологічне обладнання. Працівники перебували в укритті, постраждалих немає.

росія вдарила двома ракетами по об’єкту Нафтогазу на Чернігівщині

Сьогодні вдень росія завдала удару двома ракетами по нафтогазовому об’єкту Групи Нафтогаз на Чернігівщині, є серйозні руйнування, передає УНН із посиланням на "Нафтогаз".

Внаслідок атаки підприємство зазнало серйозних руйнувань, пошкоджено технологічне обладнання. Оцінити наслідки наразі неможливо через безпекову ситуацію 

- йдеться у повідомленні.

За даними компанії, усі працівники перебували в укритті. Постраждалих немає.

Це черговий цілеспрямований удар росії по енергетичній інфраструктурі України напередодні зими 

- резюмували у Нафтогазі.

росія вдарила реактивними дронами по об'єкту Нафтогазу на Дніпровщині11.11.26, 12:26 • 3130 переглядiв

Антоніна Туманова

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