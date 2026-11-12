росія вдарила двома ракетами по об’єкту Нафтогазу на Чернігівщині

Сьогодні вдень росія завдала удару двома ракетами по нафтогазовому об’єкту Групи Нафтогаз на Чернігівщині, є серйозні руйнування, передає УНН із посиланням на "Нафтогаз".

Внаслідок атаки підприємство зазнало серйозних руйнувань, пошкоджено технологічне обладнання. Оцінити наслідки наразі неможливо через безпекову ситуацію - йдеться у повідомленні.

За даними компанії, усі працівники перебували в укритті. Постраждалих немає.

Це черговий цілеспрямований удар росії по енергетичній інфраструктурі України напередодні зими - резюмували у Нафтогазі.

росія вдарила реактивними дронами по об'єкту Нафтогазу на Дніпровщині