росія вдарила двома ракетами по об’єкту Нафтогазу на Чернігівщині
Київ • УНН
Ракетний удар пошкодив нафтогазовий об’єкт і технологічне обладнання. Працівники перебували в укритті, постраждалих немає.
Сьогодні вдень росія завдала удару двома ракетами по нафтогазовому об’єкту Групи Нафтогаз на Чернігівщині, є серйозні руйнування, передає УНН із посиланням на "Нафтогаз".
Внаслідок атаки підприємство зазнало серйозних руйнувань, пошкоджено технологічне обладнання. Оцінити наслідки наразі неможливо через безпекову ситуацію
За даними компанії, усі працівники перебували в укритті. Постраждалих немає.
Це черговий цілеспрямований удар росії по енергетичній інфраструктурі України напередодні зими
росія вдарила реактивними дронами по об'єкту Нафтогазу на Дніпровщині11.11.26, 12:26 • 3130 переглядiв