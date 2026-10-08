Отдельные «взрослые» в рф скоро получат ответ — Зеленский об ударах по Прилукам и Краматорску
Киев • УНН
Зеленский заявил о зеркальном ответе россии после ударов по Прилукам и Краматорску. Он подчеркнул, что Украина не отвечает детям.
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя удары по Прилукам и Краматорску, заявил, что отдельные "взрослые" в рф скоро получат ответ, передает УНН.
Мы всегда отвечаем зеркально. Дата-центры… они били и бьют по нашим дата-центрам. Мы ответили. Все детали не могу сказать. Сегодня я был в Прилуках. Страшная трагедия: 29 человек они убили, 54 ранены. Пятеро детей погибли. Просто трагедия. И еще семерых детей они ранили. А потом сегодня была страшная атака в Краматорске: погибли десятки людей
Он добавил, что Украина действует зеркально, однако не отвечает детям.
Не отвечает и никогда этого не будет делать. А вот отдельные взрослые скоро получат ответ. Без деталей
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке украинского ответа на новую волну российской эскалации, а также добавил — продолжается работа с партнерами по дополнительным пакетам ПВО.