Окремі “дорослі” у рф скоро отримають відповідь - Зеленський про удари по Прилукам і Краматорську
Київ • УНН
Зеленський заявив про дзеркальну відповідь росії після ударів по Прилуках і Краматорську. Він наголосив, що Україна не відповідає дітям.
Президент України Володимир Зеленський, коментуючи удари по Прилуках і Краматорську, заявив, що окремі "дорослі" в рф скоро отримають відповідь, передає УНН.
Ми завжди відповідаємо дзеркально. Дата-центри… вони били і б'ють по наших дата-центрах. Ми відповіли. Всі деталі не можу сказати. Сьогодні я був у Прилуках. Страшна трагедія: 29 людей вони вбили, 54 поранені. П'ятеро дітей мертві. Просто трагедія. І ще сім діточок вони поранили. А потім була страшна сьогодні атака в Краматорську: загинули десятки людей
Він додав, що Україна діє дзеркально, проте не відповідає дітям.
Не відповідає і ніколи цього не буде робити. А ось дорослі окремі відповідь скоро отримають. Без деталей
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку української відповіді на нову хвилю російської ескалації, а також додав - триває робота з партнерами щодо додаткових пакетів ППО.