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Противник 67 раз атаковал позиции Сил обороны, наиболее активно действует на трех направлениях - Генштаб

Киев • УНН

 • 5875 просмотра

С начала суток агрессор 67 раз атаковал позиции Сил обороны, активно действуя на Покровском, Славянском и Константиновском направлениях. На Сумщине пострадали населенные пункты от артиллерийских обстрелов и авиаударов.

Противник 67 раз атаковал позиции Сил обороны, наиболее активно действует на трех направлениях - Генштаб

С начала суток агрессор 67 раз атаковал позиции Сил обороны. Враг активно действует на Покровском, Славянском и Константиновском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня на Сумщине пострадали населенные пункты Коренек, Нескучное, Толстодубово, Нововасильевка, Бессаловка, Бачевск, Волфино, Потаповка, Яструбщина. Также враг нанес авиационные удары по населенным пунктам Сумы и Кружок 

- говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг осуществил 36 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

На Южно-Слобожанском направлении захватчики восемь раз пытались прорвать оборону в районах населенных пунктов Западное, Копанки  и в сторону населенных пунктов Радьковка и Хатнее. Три боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил. 

На Лиманском направлении украинские воины отбивали шесть попыток захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Ставки, Лиман, Дробышево, Озерное и в районах населенных пунктов Грековка, Новоселовка. Два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Славянском направлении Силы обороны отбивали 13 вражеских атак в районах населенных пунктов Закитное, Кривая Лука, Резниковка и в сторону Рай-Александровки и Николаевки. Четыре боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Краматорском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.

На Константиновском направлении наши защитники отбивали 13 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Торецкое, Софиевка и в сторону Вильного. Два боестолкновения продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 16 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Новоалександровка, Котлино, Удачное, Новониколаевка и в сторону населенных пунктов Белицкое, Шевченко, Мирное, Муравка, Новопавловка. Два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Александровском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в направлении Калиновского и в районе Первомайского.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбивали шесть вражеских атак в сторону населенных пунктов Воздвижевка, Косовцево, Цветково и Чаривное.

На Ореховском направлении наши защитники отбивают одну попытку противника продвинуться вперед в районе Белогорья.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попыток врага продвигаться не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.

Генштаб обновил потери России, за сутки ликвидировано еще 1360 оккупантов30.07.26, 06:51 • 7894 просмотра

Антонина Туманова

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