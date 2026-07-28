На фронте произошло 227 боевых столкновений за сутки - Генштаб

В течение минувших суток, 27 июля, зафиксировано 227 боевых столкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

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Вчера противник нанес один ракетный удар, применив две ракеты, совершил 83 авиационных удара, сбросив 269 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 10600 дронов-камикадзе и совершил 3240 обстрелов населенных пунктов и позиций украинских войск, в том числе 37 - из реактивных систем залпового огня.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть пунктов управления БПЛА, 10 районов сосредоточения живой силы и один пункт управления российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за минувшие сутки произошло семь боестолкновений с противником, агрессор совершил 77 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов, в том числе два из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 10 раз атаковал позиции украинских подразделений в направлении населенных пунктов Казачья Лопань, Петро-Ивановка, Избицкое, Анискино, Ивашкино, Симиновка и в районе Волчанска.

На Купянском направлении произошло шесть атак врага в направлении Богуславки, Купянска, Петропавловки и в районе Западного.

На Лиманском направлении противник 16 раз пытался вклиниться в украинскую оборону, атакуя в направлении Дробышево, Озерного, Ставок, Лимана и в районе Новоселовки и Новомихайловки.

На Славянском направлении противник штурмовал 19 раз в районах населенных пунктов Кривая Лука, Закитное, Резниковка и в направлении Рай-Александровки и Пискуновки.

На Краматорском направлении российские захватчики совершили четыре атаки в направлении Малиновки и в районе Приволья.

На Константиновском направлении враг совершил 27 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье, Софиевка и в направлении Долгой Балки, Степановки, Торецкого, Вильного, Нового Шахового.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 34 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Котлино, Удачное, Новониколаевка, Молодецкое и в направлении населенных пунктов Белицкое, Шевченко, Новый Донбасс, Сергеевка.

На Александровском направлении враг совершил две атаки в направлении Александрограда и в районе Сладкого.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 11 атак в направлении населенных пунктов Воздвижевка, Косовцево, Староукраинка, Цветково, Луговское и Чаривное.

На Ореховском направлении украинские защитники остановили одну попытку противника продвинуться вперед в направлении Приморского.

На Приднепровском направлении за минувшие сутки враг наступательных действий не проводил.

Потери российских захватчиков за минувшие сутки составили 1560 человек. Также обезврежены один танк, шесть боевых бронированных машин, 71 артиллерийская система, одна реактивная система залпового огня, 16 наземных робототехнических комплексов, 1755 беспилотных летательных аппаратов, 548 единиц автомобильной и четыре единицы специальной техники врага.

107 из 131 российского дрона обезврежены за ночь над Украиной