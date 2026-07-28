107 из 131 российского дрона обезврежены за ночь над Украиной

россия ночью выпустила по Украине 131 дрон, 107 из которых сбиты или подавлены, сообщили в Воздушных силах ВСУ во вторник, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 28 июля (с 18:00 27 июля) противник атаковал 131 ударным БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Итальмас и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Брянск, Курск, Орел – рф, Донецк – ВОТ, Гвардейское – ВОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 107 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Итальмас и дронов других типов на севере, юге, центре и востоке страны. Зафиксировано попадание 16 ударных БпЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях - сообщили в ВС ВСУ.

Атака продолжается, в воздушном пространстве – вражеские БпЛА.

российские войска за сутки потеряли более полутора тысяч солдат и 1755 БпЛА