107 из 131 российского дрона обезврежены за ночь над Украиной
Киев • УНН
В ночь на 28 июля россия выпустила по Украине 131 дрон, из которых 107 сбиты или подавлены. Зафиксировано попадание 16 ударных БпЛА в 9 локациях.
россия ночью выпустила по Украине 131 дрон, 107 из которых сбиты или подавлены, сообщили в Воздушных силах ВСУ во вторник, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 28 июля (с 18:00 27 июля) противник атаковал 131 ударным БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Итальмас и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Брянск, Курск, Орел – рф, Донецк – ВОТ, Гвардейское – ВОТ АР Крым.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 107 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Итальмас и дронов других типов на севере, юге, центре и востоке страны. Зафиксировано попадание 16 ударных БпЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях
Атака продолжается, в воздушном пространстве – вражеские БпЛА.
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