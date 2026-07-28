российские войска за сутки потеряли более полутора тысяч солдат и 1755 БпЛА

За сутки 27 июля российские войска потеряли в войне с Украиной 1560 солдат и 1755 БПЛА. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.07.26 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 1442140 (+1560) человек ликвидировано

танков ‒ 12226 (+1)

боевых бронированных машин ‒ 25038 (+6)

артиллерийских систем ‒ 46902 (+71)

РСЗО ‒ 1970 (+1)

средства ПВО ‒ 1519 (0)

самолетов ‒ 439 (0)

вертолетов ‒ 354 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 431310 (+1755)

наземных робототехнических комплексов ‒ 2054 (+16)

кораблей / катеров ‒ 34 (0)

подводных лодок ‒ 2 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 126850 (+548)

специальная техника ‒ 4476 (+4)

крылатые ракеты ‒ 4950 (0)

Данные уточняются.

Напомним

21 июля Президент Владимир Зеленский объявил о назначении Михаила Драпатого новым главнокомандующим Вооруженных сил Украины.

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