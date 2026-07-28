российские войска за сутки потеряли более полутора тысяч солдат и 1755 БпЛА
Киев • УНН
За сутки 27 июля российские войска потеряли 1560 солдат и 1755 беспилотников. Общие потери рф с 24.02.22 по 28.07.26 составляют более 1,44 млн человек.
За сутки 27 июля российские войска потеряли в войне с Украиной 1560 солдат и 1755 БПЛА. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.07.26 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1442140 (+1560) человек ликвидировано
- танков ‒ 12226 (+1)
- боевых бронированных машин ‒ 25038 (+6)
- артиллерийских систем ‒ 46902 (+71)
- РСЗО ‒ 1970 (+1)
- средства ПВО ‒ 1519 (0)
- самолетов ‒ 439 (0)
- вертолетов ‒ 354 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 431310 (+1755)
- наземных робототехнических комплексов ‒ 2054 (+16)
- кораблей / катеров ‒ 34 (0)
- подводных лодок ‒ 2 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 126850 (+548)
- специальная техника ‒ 4476 (+4)
- крылатые ракеты ‒ 4950 (0)
Данные уточняются.
Напомним
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