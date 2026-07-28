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российские войска за сутки потеряли более полутора тысяч солдат и 1755 БпЛА

Киев • УНН

 • 2618 просмотра

За сутки 27 июля российские войска потеряли 1560 солдат и 1755 беспилотников. Общие потери рф с 24.02.22 по 28.07.26 составляют более 1,44 млн человек.

российские войска за сутки потеряли более полутора тысяч солдат и 1755 БпЛА

За сутки 27 июля российские войска потеряли в войне с Украиной 1560 солдат и 1755 БПЛА. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.07.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1442140 (+1560) человек ликвидировано
    • танков ‒ 12226 (+1)
      • боевых бронированных машин ‒ 25038 (+6)
        • артиллерийских систем ‒ 46902 (+71)
          • РСЗО ‒ 1970 (+1)
            • средства ПВО ‒ 1519 (0)
              • самолетов ‒ 439 (0)
                • вертолетов ‒ 354 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 431310 (+1755)
                    • наземных робототехнических комплексов ‒ 2054 (+16)
                      • кораблей / катеров ‒ 34 (0)
                        • подводных лодок ‒ 2 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 126850 (+548)
                            • специальная техника ‒ 4476 (+4)
                              • крылатые ракеты ‒ 4950 (0)

                                Данные уточняются.

                                Напомним

                                21 июля Президент Владимир Зеленский объявил о назначении Михаила Драпатого новым главнокомандующим Вооруженных сил Украины.

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                                Вадим Хлюдзинский

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