На фронте стало больше боев за сутки, больше всего штурмов на Покровском направлении - карта от Генштаба
Киев • УНН
За прошедшие сутки на фронте произошло 264 боевых столкновения, что больше, чем днем ранее. Больше всего вражеских штурмов зафиксировано на Покровском направлении, где отбито 32 атаки.
264 боя произошло на фронте за минувшие сутки, что больше, чем днем ранее, более четверти - на трех направлениях, причем больше всего вражеских штурмовых действий на Покровском, сообщили в Генштабе ВСУ в утренней сводке 27 июля, показав карту боевых действий, пишет УНН.
Всего в течение минувших суток зафиксировано 264 боевых столкновения
Вчера противник нанес два ракетных удара с применением девяти ракет и 96 авиационных ударов, в ходе которых сбросил 317 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 8884 дрона-камикадзе и совершили 3028 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 50 - из реактивных систем залпового огня.
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 17 районов сосредоточения живой силы противника, пункт управления беспилотными летательными аппаратами и командно-наблюдательный пункт.
Ситуация по направлениям
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях минувших суток наши защитники остановили вражеский штурм. В то же время агрессор нанес авиационный удар с применением трех управляемых авиабомб и совершил 77 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один - с применением реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отбили 11 атак противника. Захватчики пытались продвинуться в районах Старицы и Лимана, а также в сторону Избицкого, Волоховки и Охримовки.
На Купянском направлении враг трижды атаковал в сторону Купянска, Подолов и Куриловки.
Попытки вклиниться в нашу оборону отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты 20 раз атаковали в районах Лимана, Ставков, Дибровы и Озерного, а также в сторону Ольговки, Нового Мира, Новомихайловки, Ямполя, Шийковки, Новоселовки и Дробышевого.
На Славянском направлении противник совершил 20 штурмовых действий в районах Кривой Луки, Закитного и Резниковки, а также в сторону Пискуновки и Рай-Александровки.
На Краматорском направлении оккупанты 5 раз атаковали в сторону Юрковки, Дибровы, Тихоновки и Малиновки.
На Константиновском направлении зафиксировано 18 атак. Оккупанты вели штурмовые действия в районах Константиновки и Ильиновки.
Наибольшее количество штурмовых действий зафиксировано на Покровском направлении, где наши защитники остановили 32 атаки. Враг проявлял активность в районах Новоалександровки и Белицкого, а также осуществлял штурмы в направлениях Шахового, Торецкого, Нового Шахового, Новопавловки, Кучерового Яра, Вильного, Мирного, Васильевки, Шевченко, Нового Донбасса, Павловки, Котлиного, Новогришиного и Удачного
На Александровском направлении минувших суток враг штурмовых действий не проводил.
На Гуляйпольском направлении оккупанты атаковали 15 раз. Враг пытался продвинуться в направлениях Верхней Терсы, Воздвижевки, Криничного, Терноватого, Горького, Староукраинки, Цветкового и Чарівного.
На Ореховском направлении наши защитники остановили три попытки противника продвинуться вперед в сторону Щербаков и Лукьяновского.
На Приднепровском направлении минувших суток враг штурмовых действий не проводил.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
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