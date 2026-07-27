На фронте стало больше боев за сутки, больше всего штурмов на Покровском направлении - карта от Генштаба

264 боя произошло на фронте за минувшие сутки, что больше, чем днем ранее, более четверти - на трех направлениях, причем больше всего вражеских штурмовых действий на Покровском, сообщили в Генштабе ВСУ в утренней сводке 27 июля, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего в течение минувших суток зафиксировано 264 боевых столкновения - сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес два ракетных удара с применением девяти ракет и 96 авиационных ударов, в ходе которых сбросил 317 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 8884 дрона-камикадзе и совершили 3028 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 50 - из реактивных систем залпового огня.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 17 районов сосредоточения живой силы противника, пункт управления беспилотными летательными аппаратами и командно-наблюдательный пункт.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях минувших суток наши защитники остановили вражеский штурм. В то же время агрессор нанес авиационный удар с применением трех управляемых авиабомб и совершил 77 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один - с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отбили 11 атак противника. Захватчики пытались продвинуться в районах Старицы и Лимана, а также в сторону Избицкого, Волоховки и Охримовки.

На Купянском направлении враг трижды атаковал в сторону Купянска, Подолов и Куриловки.

Попытки вклиниться в нашу оборону отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты 20 раз атаковали в районах Лимана, Ставков, Дибровы и Озерного, а также в сторону Ольговки, Нового Мира, Новомихайловки, Ямполя, Шийковки, Новоселовки и Дробышевого.

На Славянском направлении противник совершил 20 штурмовых действий в районах Кривой Луки, Закитного и Резниковки, а также в сторону Пискуновки и Рай-Александровки.

На Краматорском направлении оккупанты 5 раз атаковали в сторону Юрковки, Дибровы, Тихоновки и Малиновки.

На Константиновском направлении зафиксировано 18 атак. Оккупанты вели штурмовые действия в районах Константиновки и Ильиновки.

Наибольшее количество штурмовых действий зафиксировано на Покровском направлении, где наши защитники остановили 32 атаки. Враг проявлял активность в районах Новоалександровки и Белицкого, а также осуществлял штурмы в направлениях Шахового, Торецкого, Нового Шахового, Новопавловки, Кучерового Яра, Вильного, Мирного, Васильевки, Шевченко, Нового Донбасса, Павловки, Котлиного, Новогришиного и Удачного - указали в Генштабе.

На Александровском направлении минувших суток враг штурмовых действий не проводил.

На Гуляйпольском направлении оккупанты атаковали 15 раз. Враг пытался продвинуться в направлениях Верхней Терсы, Воздвижевки, Криничного, Терноватого, Горького, Староукраинки, Цветкового и Чарівного.

На Ореховском направлении наши защитники остановили три попытки противника продвинуться вперед в сторону Щербаков и Лукьяновского.

На Приднепровском направлении минувших суток враг штурмовых действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

российские войска за сутки потеряли почти 1600 солдат и более 1200 БПЛА