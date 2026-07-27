российские войска за сутки потеряли почти 1600 солдат и более 1200 БПЛА
Киев • УНН
За сутки 26 июля российские войска потеряли 1590 человек ликвидированными и 1269 БПЛА. Общие потери с 24.02.22 превысили 1,44 млн человек.
За сутки 26 июля российские войска потеряли в войне с Украиной 1590 солдат и 1269 БПЛА. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.07.26 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1440580 (+1590) человек ликвидировано
- танков ‒ 12225 (+8)
- боевых бронированных машин ‒ 25032 (+8)
- артиллерийских систем ‒ 46831 (+37)
- РСЗО ‒ 1969 (0)
- средства ПВО ‒ 1519 (+1)
- самолетов ‒ 439 (0)
- вертолетов ‒ 354 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 429555 (+1269)
- наземных робототехнических комплексов ‒ 2038 (+7)
- корабли / катера ‒ 34 (0)
- подводные лодки ‒ 2 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 126302 (+491)
- специальная техника ‒ 4472 (+7)
- крылатые ракеты ‒ 4950 (+6)
Данные уточняются.
Напомним
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