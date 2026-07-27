российские войска за сутки потеряли почти 1600 солдат и более 1200 БПЛА

За сутки 26 июля российские войска потеряли в войне с Украиной 1590 солдат и 1269 БПЛА. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.07.26 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 1440580 (+1590) человек ликвидировано

танков ‒ 12225 (+8)

боевых бронированных машин ‒ 25032 (+8)

артиллерийских систем ‒ 46831 (+37)

РСЗО ‒ 1969 (0)

средства ПВО ‒ 1519 (+1)

самолетов ‒ 439 (0)

вертолетов ‒ 354 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 429555 (+1269)

наземных робототехнических комплексов ‒ 2038 (+7)

корабли / катера ‒ 34 (0)

подводные лодки ‒ 2 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 126302 (+491)

специальная техника ‒ 4472 (+7)

крылатые ракеты ‒ 4950 (+6)

Данные уточняются.

Напомним

21 июля Президент Владимир Зеленский объявил о назначении Михаила Драпатого новым главнокомандующим Вооруженных сил Украины.

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