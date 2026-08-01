На фронте произошло 59 боевых столкновений, больше всего атак на Покровском и Славянском направлениях — Генштаб

С начала суток российские войска 59 раз атаковали позиции Сил обороны Украины. Наибольшую активность оккупанты проявляли на Покровском и Славянском направлениях, а на отдельных участках фронта боестолкновения продолжаются. Об этом сообщает Генеральный штаб Украины, передает УНН.

Оперативная информация по состоянию на 16:00 01.08.2026 относительно российского вторжения. С начала суток агрессор 59 раз атаковал позиции Сил обороны. Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня на Сумщине пострадали населенные пункты Коренек, Бунякино, Толстодубово, Потаповка, Сопич, Суходол и Бессаловка - говорится в сообщении.

По информации Генштаба, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях зафиксирована одна попытка врага продвинуться вперед. В то же время оккупанты нанесли один авиационный удар с применением одной управляемой авиабомбы и осуществили 38 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении захватчики девять раз пытались прорвать оборону в районах Старицы, Избицкого и Иващино, одно боестолкновение продолжается.

На Лиманском направлении украинские воины отбили пять попыток захватчиков продвинуться в районах Андреевки, Новомихайловки, Шийковки, Новоселовки и Дибровы.

На Славянском направлении оккупанты четырнадцать раз пытались потеснить наши подразделения в районах Закитного, Кривой Луки, Рай-Александровки и Резниковки, три боестолкновения продолжаются.

На Краматорском направлении украинские защитники успешно отбили две атаки противника в районе Привольного.

На Константиновском направлении захватчики восемь раз пытались прорвать оборону в районах Константиновки, Ильиновки и Степановки, два боестолкновения продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток зафиксировано восемнадцать попыток оккупантов потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах Котлиного, Удачного, Родинского, Шевченко, Новогришино, Гуливого и в сторону населенных пунктов Кучерев Яр, Вильное, Новое Шахово и Белицкое, одно боестолкновение продолжается.

На Александровском направлении украинские воины успешно отбили три атаки противника в районе Рыбного.

На Купянском, Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях попыток врага продвигаться не зафиксировано. На других направлениях существенных изменений в обстановке также пока не происходит.

Украинские войска истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу. Присоединяйтесь к Силам обороны! Борьба продолжается - говорится в сообщении.

Напомним

Силы обороны Украины в ночь на 1 августа нанесли удары по складу морских безэкипажных катеров, железнодорожным мостам и подразделению радиоэлектронной разведки чф рф в Крыму.