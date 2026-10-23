Украинские военные прошли более 15 км под землёй и вышли в тыл россиян на Купянском направлении — детали операции

Бойцы Национальной гвардии Украины провели операцию «Велес», во время которой преодолели более 15 км по подземным коммуникациям и вышли в тыл российских войск на Купянском направлении. В результате операции украинские защитники взяли в плен более 30 оккупантов, а потери врага превысили 100 военнослужащих. Об этом сообщил 2-й корпус НГУ «Хартия», пишет УНН.

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По данным военных, операция позволила сорвать планы россиян проникнуть в тыл украинских позиций вблизи Купянска.

Командир корпуса «Хартия» Игорь Оболенский рассказал, что украинские военные изучили тактику противника, который использовал газопроводы для скрытого передвижения, и решили применить подобный подход.

Как украинские военные провели подземную операцию

Мы наблюдали, как противник работает под землей. Россияне намеревались использовать газопроводы для проникновения в тыл наших войск. Тогда мы сами ушли под землю. Мы опередили действия противника и освоили тактику ведения боевых действий под землей — рассказал Оболенский.

Подземное продвижение координировали с действиями наземных подразделений и ударами беспилотников. Перед операцией бойцы прошли специальную подготовку, а саперы и инженеры оборудовали маршрут.

Из-за отсутствия GPS и стабильной радиосвязи под землей военнослужащие использовали собственные решения для навигации, связи и жизнеобеспечения.

В «Хартии» назвали «Велес» первой в мире полномасштабной подземной контрнаступательной операцией.

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