Українські військові пройшли понад 15 км під землею та вийшли в тил росіян на Куп'янському напрямку - деталі операції

Бійці Національної гвардії України провели операцію "Велес", під час якої подолали понад 15 км підземними комунікаціями та вийшли в тил російських військ на Куп'янському напрямку. У результаті операції українські захисники взяли в полон понад 30 окупантів, а втрати ворога перевищили 100 військових. Про це повідомив 2-й корпус НГУ "Хартія", пише УНН.

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За даними військових, операція дозволила зірвати плани росіян проникнути в тил українських позицій поблизу Куп'янська.

Командир корпусу "Хартія" Ігор Оболенський розповів, що українські військові вивчили тактику противника, який використовував газопроводи для прихованого пересування, та вирішили застосувати подібний підхід.

Як українські військові провели підземну операцію

Ми спостерігали, як противник працює під землею. Росіяни мали намір використовувати газопроводи для проникнення в тил наших військ. Тоді ми самі пішли під землю. Ми випередили дії противника та опанували тактику ведення бойових дій під землею – розповів Оболенський.

Підземне просування координували з діями наземних підрозділів та ударами безпілотників. Перед операцією бійці пройшли спеціальну підготовку, а сапери й інженери облаштували маршрут.

Через відсутність GPS і стабільного радіозв'язку під землею військові використовували власні рішення для навігації, зв'язку та життєзабезпечення.

У "Хартії" назвали "Велес" першою у світі повномасштабною підземною контрнаступальною операцією.

Звільнено 15 км підземними шляхами в тилу росіян: що відомо про операцію "Велес"