Россияне застряли в Купянске без снабжения, получить подкрепление «почти невозможно» — ISW
Киев • УНН
Российские подразделения в Купянске испытывают проблемы со снабжением и подкреплением. ISW не подтвердил заявления о продвижении возле Ковшаровки.
российские войска продолжают действовать непосредственно в Купянске и к северу от города, однако испытывают серьезные проблемы с поставками и переброской подкреплений. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW), пишет УНН.
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Аналитики ссылаются, в частности, на российские источники. Связанный с Северной группировкой войск рф источник заявил, что российские подразделения остаются в Купянске, однако получать подкрепления им стало "почти невозможно".
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Проблемы с логистикой фиксируют и к северу от города. российские источники признают трудности с обеспечением передовых подразделений, тогда как украинские силы контратакуют вблизи Западного и Кондрашовки.
россияне заявляют о продвижении вблизи Купянска
В то же время один из российских милблогеров утверждал, что войска рф продвинулись к юго-востоку от Ковшаровки и якобы контролируют около половины этого населенного пункта. ISW в приведенном фрагменте отдельно не подтверждает это заявление.
На соседнем направлении вблизи Боровой российские войска 2 и 3 октября продолжали наступательные действия к северу и юго-востоку от населенного пункта, однако подтвержденного продвижения не достигли.
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