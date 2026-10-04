Россияне застряли в Купянске без снабжения, получить подкрепление «почти невозможно» — ISW

российские войска продолжают действовать непосредственно в Купянске и к северу от города, однако испытывают серьезные проблемы с поставками и переброской подкреплений. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW), пишет УНН.

Подробности

Аналитики ссылаются, в частности, на российские источники. Связанный с Северной группировкой войск рф источник заявил, что российские подразделения остаются в Купянске, однако получать подкрепления им стало "почти невозможно".

Россия впервые за год создала новую дивизию и сразу бросила её в бои за Константиновку

Проблемы с логистикой фиксируют и к северу от города. российские источники признают трудности с обеспечением передовых подразделений, тогда как украинские силы контратакуют вблизи Западного и Кондрашовки.

россияне заявляют о продвижении вблизи Купянска

В то же время один из российских милблогеров утверждал, что войска рф продвинулись к юго-востоку от Ковшаровки и якобы контролируют около половины этого населенного пункта. ISW в приведенном фрагменте отдельно не подтверждает это заявление.

На соседнем направлении вблизи Боровой российские войска 2 и 3 октября продолжали наступательные действия к северу и юго-востоку от населенного пункта, однако подтвержденного продвижения не достигли.

ВСУ продвинулись сразу на нескольких направлениях и освободили ещё один населённый пункт — ISW