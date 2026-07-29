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За сутки на фронте произошло 272 боевых столкновения - Генштаб

Киев • УНН

 • 1518 просмотра

За сутки 28 июля на фронте произошло 272 боевых столкновения, враг нанес 87 авиаударов и использовал 9383 дрона-камикадзе. Силы обороны поразили четыре района сосредоточения живой силы российских захватчиков.

За сутки на фронте произошло 272 боевых столкновения - Генштаб

В течение минувших суток, 28 июля, на фронте произошло 272 боевых столкновения. Враг нанес 87 авиационных ударов, сбросив 298 управляемых авиабомб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

Также враг применил 9383 дрона-камикадзе и совершил 3073 обстрела населенных пунктов и позиций украинских войск, в том числе 58 - из реактивных систем залпового огня.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения живой силы российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за минувшие сутки произошло одно боестолкновение с противником, агрессор нанес три авиаудара, сбросил пять авиабомб, совершил 66 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов, в том числе один из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 20 раз атаковал позиции украинских подразделений в направлении населенных пунктов Чайковка, Казачья Лопань, Избицкое, Анищино, Амбарное, Западное, Хатнее, Колодезное и в районах населенных пунктов Старица, Лиман.

На Купянском направлении произошли три атаки врага в направлении населенных пунктов Купянск-Узловой, Шийковка и в районе Петропавловки.

На Лиманском направлении противник 13 раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в направлении Дробышево, Лимана, Озерного, Ставков и в районах Новоселовки, Новомихайловки и Грековки.

На Славянском направлении противник штурмовал 19 раз в районах населенных пунктов Кривая Лука, Закитное, Резниковка и в направлении Рай-Александровки и Пискуновки.

На Краматорском направлении российские захватчики совершили четыре атаки в районах населенных пунктов Приволье, Никифоровка и в направлении Малиновки.

На Константиновском направлении враг совершил 31 атаку в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье, Русин Яр и в направлении Степановки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 37 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Васильевка, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Молодецкое, Черниговка, Новоалександровка и в направлении населенных пунктов Торецкое, Новопавловка, Кучеров Яр, Вольное, Светлое, Шевченко, Белицкое, Матяшево, Новый Донбасс, Новогришино.

На Александровском направлении враг совершил одну атаку в районе населенного пункта Воскресенка.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 20 атак в направлении населенных пунктов Косовцево, Воздвижевка, Рождественка, Староукраинка, Цветково, Чаривное, Новоселовка и в районе Зализничного.

На Ореховском направлении наши защитники остановили четыре попытки противника продвинуться вперед в районах Степового, Щербаков, Плавней и в направлении Павловки.

На Приднепровском направлении за минувшие сутки враг наступательных действий не проводил.

Потери российских оккупантов за минувшие сутки составили 1310 человек. Также уничтожено один танк, шесть боевых бронированных машин, 60 артиллерийских систем, три реактивные системы залпового огня, два средства ПВО, девять наземных робототехнических комплексов, 1468 беспилотных летательных аппаратов, 331 единицу автомобильной и две единицы специальной техники врага.

65 из 80 запущенных рф по Украине дронов обезврежены за ночь29.07.26, 08:19 • 2020 просмотров

Евгений Устименко

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