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65 из 80 запущенных рф по Украине дронов обезврежены за ночь

Киев • УНН

 • 686 просмотра

В ночь на 29 июля россия выпустила по Украине 80 ударных БПЛА. Силы ПВО сбили или подавили 65 дронов, зафиксировано попадание 14 БПЛА на 10 локациях.

65 из 80 запущенных рф по Украине дронов обезврежены за ночь

россия ночью выпустила по Украине 80 дронов, 65 из них сбиты или подавлены, сообщили в Воздушных силах ВСУ в среду, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 29 июля (с 18:00 28 июля) противник атаковал 80 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Итальмас, барражирующими боеприпасами "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Орел, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск – рф, ВОТ - Донецк, Гвардейское – ВОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 65 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Итальмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 14 ударных БпЛА на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях

- сообщили в ВС ВСУ.

Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские БпЛА.

За сутки 28 июля рф потеряла более 1300 военных и почти полторы тысячи БпЛА - Генштаб29.07.2026, 07:44 • 1966 просмотров

Юлия Шрамко

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