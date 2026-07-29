За сутки 28 июля рф потеряла более 1300 военных и почти полторы тысячи БпЛА - Генштаб

$44.860.0551.070.11
ukenru
05:28 • 2206 просмотра
"Большая честь встретиться": Трамп оценил встречу с Зеленским как "очень хорошую"
00:43 • 8038 просмотра
Сенат США предварительно одобрил законопроект об энергетических санкциях против России
00:18 • 31515 просмотра
Зеленский в США встретился с сенаторами и попросил ПВО для защиты от баллистикиVideo
28 июля, 21:32 • 83284 просмотра
"Поэт-воин, комик-воин": Грэм восхищался Зеленским и мужеством украинцев - ведущий Fox News
Эксклюзив
28 июля, 14:42 • 297916 просмотра
Бензин по 100 гривен - энергетический эксперт объяснил, действительно ли Украине угрожает топливный кризис
Эксклюзив
28 июля, 13:58 • 225098 просмотра
Способен ли Иран ударить по Украине баллистикой - военный эксперт оценил реальные возможности ТегеранаPhoto
28 июля, 13:36 • 344042 просмотра
Искусственный интеллект в школах Украины - как подготовиться к новой цифровой реальности
28 июля, 11:09 • 202657 просмотра
Зеленский возвращается в Овальный кабинет на фоне смещения позиции Трампа в сторону Украины - FT узнала об ожиданиях
Эксклюзив
28 июля, 10:00 • 267877 просмотра
Игнорирование выводов налоговых проверок ставит под сомнение обоснованность уголовных дел БЭБ против авиакомпаний - юрист
28 июля, 09:37 • 47796 просмотра
Трамп изменил мнение об Украине после успехов на поле боя и встреч с Зеленским - WSJ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+17°
4.6м/с
60%
753мм
Популярные новости
Военно-воздушные силы США переименовывают базу Чарльстон в честь сенатора Линдси Грэма28 июля, 20:12 • 14062 просмотра
Спасатели в Днепропетровской области попали под повторный обстрел рфPhoto28 июля, 20:30 • 7278 просмотра
Загнанный в угол Путин может сделать что-то рискованное - Сикорский28 июля, 20:44 • 25375 просмотра
Корецкий совершил первую рабочую поездку во главе Кабинета министров - в Сумскую областьVideo28 июля, 23:11 • 15301 просмотра
На главкома Драпатого началась массированная дезинформационная атака - ЦПД01:17 • 17329 просмотра
публикации
Течение унесло 9-летнего ребенка на матрасе в заминированную акваторию в Одесской области: что говорят спасателиPhotoVideo28 июля, 16:40 • 226991 просмотра
Бензин по 100 гривен - энергетический эксперт объяснил, действительно ли Украине угрожает топливный кризис
Эксклюзив
28 июля, 14:42 • 297916 просмотра
Искусственный интеллект в школах Украины - как подготовиться к новой цифровой реальности 28 июля, 13:36 • 344042 просмотра
Игнорирование выводов налоговых проверок ставит под сомнение обоснованность уголовных дел БЭБ против авиакомпаний - юрист
Эксклюзив
28 июля, 10:00 • 267877 просмотра
Топ-5 оригинальных рецептов из кабачковPhoto27 июля, 17:13 • 216657 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Линдси Грэм
Биньямин Нетаньяху
Блогеры
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Белый дом
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Ариана Гранде подала в суд на хакеров за утечку музыки и видео28 июля, 10:46 • 224787 просмотра
Родители Чедвика Боузмана судятся с его вдовой из-за наследства и прав на имя актера26 июля, 03:10 • 210688 просмотра
Илон Маск хочет выделить 100 миллионов долларов на новую экранизацию "Одиссеи"23 июля, 09:34 • 284917 просмотра
Приближенная к Трампу блогерша Лумер с Кислицей посетила поврежденную ударом рф ЛавруPhotoVideo23 июля, 08:18 • 284677 просмотра
Почти 2 миллиона человек встретили сборную Испании после победы на ЧМVideo21 июля, 06:05 • 315503 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Facebook
Социальная сеть
Хранитель
Фокс Ньюс

За сутки 28 июля рф потеряла более 1300 военных и почти полторы тысячи БпЛА - Генштаб

Киев • УНН

 • 1986 просмотра

Российские войска за сутки 28 июля потеряли 1310 солдат и 1468 беспилотников. Общие потери рф с начала войны составляют более 1,44 млн человек.

За сутки 28 июля рф потеряла более 1300 военных и почти полторы тысячи БпЛА - Генштаб

За сутки 28 июля российские войска потеряли в войне с Украиной 1310 солдат и 1468 БПЛА. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.07.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1443450 (+1310) человек ликвидировано
    • танков ‒ 12227 (+1)
      • боевых бронированных машин ‒ 25044 (+6)
        • артиллерийских систем ‒ 46962 (+60)
          • РСЗО ‒ 1973 (+3)
            • средства ПВО ‒ 1521 (+2)
              • самолетов ‒ 439 (0)
                • вертолетов ‒ 354 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 432778 (+1468)
                    • наземных робототехнических комплексов ‒ 2063 (+9)
                      • кораблей / катеров ‒ 34 (0)
                        • подводных лодок ‒ 2 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 127181 (+331)
                            • специальная техника ‒ 4478 (+2)
                              • крылатые ракеты ‒ 4950 (0)

                                Данные уточняются.

                                Напомним

                                21 июля Президент Владимир Зеленский объявил о назначении Михаила Драпатого новым главнокомандующим Вооруженных сил Украины.

                                "Это новый воздух и новая надежда": Федоров поздравил Драпатого с назначением главкомом ВСУ22.07.26, 00:19 • 45710 просмотров

                                Вадим Хлюдзинский

                                Война в Украине
                                Война в Украине
                                Вооруженные силы Украины
                                Украина