За сутки 28 июля рф потеряла более 1300 военных и почти полторы тысячи БпЛА - Генштаб

За сутки 28 июля российские войска потеряли в войне с Украиной 1310 солдат и 1468 БПЛА. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.07.26 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 1443450 (+1310) человек ликвидировано

танков ‒ 12227 (+1)

боевых бронированных машин ‒ 25044 (+6)

артиллерийских систем ‒ 46962 (+60)

РСЗО ‒ 1973 (+3)

средства ПВО ‒ 1521 (+2)

самолетов ‒ 439 (0)

вертолетов ‒ 354 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 432778 (+1468)

наземных робототехнических комплексов ‒ 2063 (+9)

кораблей / катеров ‒ 34 (0)

подводных лодок ‒ 2 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 127181 (+331)

специальная техника ‒ 4478 (+2)

крылатые ракеты ‒ 4950 (0)

Данные уточняются.

Напомним

21 июля Президент Владимир Зеленский объявил о назначении Михаила Драпатого новым главнокомандующим Вооруженных сил Украины.

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