За сутки 28 июля рф потеряла более 1300 военных и почти полторы тысячи БпЛА - Генштаб
Киев • УНН
Российские войска за сутки 28 июля потеряли 1310 солдат и 1468 беспилотников. Общие потери рф с начала войны составляют более 1,44 млн человек.
За сутки 28 июля российские войска потеряли в войне с Украиной 1310 солдат и 1468 БПЛА. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.07.26 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1443450 (+1310) человек ликвидировано
- танков ‒ 12227 (+1)
- боевых бронированных машин ‒ 25044 (+6)
- артиллерийских систем ‒ 46962 (+60)
- РСЗО ‒ 1973 (+3)
- средства ПВО ‒ 1521 (+2)
- самолетов ‒ 439 (0)
- вертолетов ‒ 354 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 432778 (+1468)
- наземных робототехнических комплексов ‒ 2063 (+9)
- кораблей / катеров ‒ 34 (0)
- подводных лодок ‒ 2 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 127181 (+331)
- специальная техника ‒ 4478 (+2)
- крылатые ракеты ‒ 4950 (0)
Данные уточняются.
Напомним
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