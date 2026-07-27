Противник почти 60 раз атаковал позиции Сил обороны, наиболее активно действует на трех направлениях - Генштаб
Киев • УНН
Противник активно действует на Покровском, Константиновском и Славянском направлениях. На Сумщине пострадали населенные пункты из-за артиллерийских обстрелов.
С начала суток агрессор 57 раз атаковал позиции Сил обороны Украины. Враг активно действует на Покровском, Константиновском и Славянском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.
Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня на Сумщине пострадали населенные пункты Потаповка, Толстодубово, Коренек, Сопич, Фотовиж, Рогизное, Горки, Бачевск, Бессаловка, Волфино, Тополя, Бруски
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 37 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе два обстрела — с применением реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении захватчики четыре раза пытались прорвать оборону в сторону населенных пунктов Казачья Лопань, Петро-Ивановка, Анискино, Ивашкино. Одно боестолкновение продолжается.
На Купянском направлении продолжается одна атака врага в сторону Богуславки.
На Лиманском направлении украинские воины отбивали семь попыток захватчиков продвинуться в сторону Дробышево, Озерного и в районе Новоселовки. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.
На Славянском направлении Силы обороны отбивали восемь вражеских атак в районах населенных пунктов Кривая Лука, Закитное, Резниковка и в сторону Рай-Александровки. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.
На Краматорском направлении нашими воинами отбита одна вражеская атака в направлении Малиновки.
На Константиновском направлении наши защитники отбивали 13 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка и в сторону Степановки, Торецкого, Вильного, Нового Шахового. Четыре боестолкновения продолжаются.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 15 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Котлино, Удачное, Новониколаевка, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Шевченко, Новый Донбасс, Сергеевка. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.
На Александровском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбивали три вражеские атаки в сторону населенных пунктов Воздвижевка, Цветково и Чаривное.
На Ореховском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.
На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попыток врага продвинуться не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.
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