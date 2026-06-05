Потери РФ за сутки: ликвидировано 1550 оккупантов и более 2000 беспилотников
Киев • УНН
За сутки российские войска потеряли 1550 человек и 2046 БпЛА. Также уничтожено 68 артиллерийских систем и 329 единиц автомобильной техники врага.
За сутки 4 июня российские войска потеряли на войне с Украиной 1550 солдат и 2046 БпЛА. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.06.26 ориентировочно составляют:
- личного состава — 1370890 (+1550) человек ликвидировано
- танков — 11980 (+2)
- боевых бронированных машин — 24684 (+8)
- артиллерийских систем — 43315 (+68)
- РСЗО — 1832 (+2)
- средства ПВО — 1404 (+1)
- самолетов — 436 (0)
- вертолетов — 353 (0)
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 329772 (+2046)
- наземных робототехнических комплексов — 1576 (+14)
- корабли / катера — 33 (0)
- подводные лодки — 2 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн — 103300 (+329)
- специальная техника — 4250 (+2)
- крылатые ракеты — 4733 (0)
Данные уточняются.
Напомним
1-й отдельный центр СБС установил огневой контроль над Донецким аэропортом. Уничтожены пусковые установки "Шахедов" и вражеская логистика на территории аэродрома.
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