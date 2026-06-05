Потери РФ за сутки: ликвидировано 1550 оккупантов и более 2000 беспилотников

За сутки 4 июня российские войска потеряли на войне с Украиной 1550 солдат и 2046 БпЛА. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.06.26 ориентировочно составляют:

личного состава — 1370890 (+1550) человек ликвидировано

танков — 11980 (+2)

боевых бронированных машин — 24684 (+8)

артиллерийских систем — 43315 (+68)

РСЗО — 1832 (+2)

средства ПВО — 1404 (+1)

самолетов — 436 (0)

вертолетов — 353 (0)

БпЛА оперативно-тактического уровня — 329772 (+2046)

наземных робототехнических комплексов — 1576 (+14)

корабли / катера — 33 (0)

подводные лодки — 2 (0)

автомобильной техники и автоцистерн — 103300 (+329)

специальная техника — 4250 (+2)

крылатые ракеты — 4733 (0)

Данные уточняются.

Напомним

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