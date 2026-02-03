$42.970.16
рф відповіла рекордом балістики на прохання Трампа: Зеленський очікує на реакцію США після ударів рф по енергетиці
16:50 • 7330 перегляди
Генсек НАТО Рютте відвідав київську ТЕЦ, яку вночі атакувала росіяPhoto
Ексклюзив
16:41 • 10181 перегляди
Три рівні пенсій замість одного: як держава хоче змінити систему і хто за це заплатить
16:33 • 8472 перегляди
Сенатор Грем закликав Трампа постачати Україні ракети Tomahawk після нової масованої атаки рф
3 лютого, 11:49 • 17577 перегляди
"Кожен такий удар рф підтверджує - вони не сприймають дипломатію всерйоз": Зеленський заявив, що робота переговорної команди буде скорегована
Ексклюзив
3 лютого, 11:48 • 25319 перегляди
Примусова мобілізація іноземців: в оборонному комітеті Верховної Ради прокоментували ймовірність залучення до війська громадян інших країн
3 лютого, 11:19 • 15777 перегляди
Понад 98% від ВВП: держборг України перевищив 9 трлн грн - МінфінPhoto
3 лютого, 09:22 • 23700 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів
Ексклюзив
3 лютого, 09:16 • 33889 перегляди
"Масований удар по Україні - це російська підготовка до переговорів": в оборонному комітеті ВР відреагували на нічну ворожу атаку
3 лютого, 08:20 • 31665 перегляди
Україна погодила багаторівневий план з Європою і США щодо реагування на порушення припинення вогню рф - FT
ППО та озброєння: Федоров разом з Рютте та міністрами оборони Німеччини та Британії узгодили пріоритети перед "Рамштайном"

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Михайло Федоров провів розмову з Генсеком НАТО, міністрами оборони Британії та Німеччини. Обговорювалися ключові пріоритети підтримки України напередодні засідання "Рамштайн".

ППО та озброєння: Федоров разом з Рютте та міністрами оборони Німеччини та Британії узгодили пріоритети перед "Рамштайном"

Міністр оборони Михайло Федоров провів розмову з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі та міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, передає УНН

Обговорили ключові пріоритети підтримки України напередодні наступного засідання у форматі "Рамштайн". У фокусі — конкретні рішення, які рятують життя та підсилюють обороноздатність уже зараз 

- повідомив Федоров.

"Готові надавати підтримку швидко": Генсек НАТО Рютте запевнив, що увага не відвертається від України03.02.26, 11:58 • 2828 переглядiв

Глава Міноборони озвучив пріоритети України: 

  • посилення ППО. Продовжуємо координацію з партнерами щодо невідкладного отримання додаткових засобів протиповітряної оборони, зокрема перехоплювачів для захисту українського неба. Розраховуємо на суттєві внески під час «Рамштайну»;
    • фінансування PURL. Визначили ключові цілі роботи в межах програми PURL. Розраховуємо залучити підтримку у 2026 році для закупівлі критично важливого озброєння;
      • європейський ресурс. Окремо відзначили можливість спрямування коштів із пакету підтримки ЄС обсягом €90 млрд на пріоритетні оборонні потреби України.

        2025 рік став найпродуктивнішим за обсягами міжнародної допомоги — $45 млрд. У 2026-му партнери налаштовані забезпечити ще вищий рівень підтримки. Дякую НАТО, Великій Британії та Німеччині за критично важливу допомогу Україні й лідерство у форматі "Рамштайн" 

        - резюмував Федоров.

        Рютте назвав "три рівні" гарантій безпеки для України03.02.26, 16:49 • 2338 переглядiв

        Антоніна Туманова

