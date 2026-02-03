ППО та озброєння: Федоров разом з Рютте та міністрами оборони Німеччини та Британії узгодили пріоритети перед "Рамштайном"
Київ • УНН
Михайло Федоров провів розмову з Генсеком НАТО, міністрами оборони Британії та Німеччини. Обговорювалися ключові пріоритети підтримки України напередодні засідання "Рамштайн".
Міністр оборони Михайло Федоров провів розмову з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі та міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, передає УНН.
Обговорили ключові пріоритети підтримки України напередодні наступного засідання у форматі "Рамштайн". У фокусі — конкретні рішення, які рятують життя та підсилюють обороноздатність уже зараз
Глава Міноборони озвучив пріоритети України:
- посилення ППО. Продовжуємо координацію з партнерами щодо невідкладного отримання додаткових засобів протиповітряної оборони, зокрема перехоплювачів для захисту українського неба. Розраховуємо на суттєві внески під час «Рамштайну»;
- фінансування PURL. Визначили ключові цілі роботи в межах програми PURL. Розраховуємо залучити підтримку у 2026 році для закупівлі критично важливого озброєння;
- європейський ресурс. Окремо відзначили можливість спрямування коштів із пакету підтримки ЄС обсягом €90 млрд на пріоритетні оборонні потреби України.
2025 рік став найпродуктивнішим за обсягами міжнародної допомоги — $45 млрд. У 2026-му партнери налаштовані забезпечити ще вищий рівень підтримки. Дякую НАТО, Великій Британії та Німеччині за критично важливу допомогу Україні й лідерство у форматі "Рамштайн"
