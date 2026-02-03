$42.970.16
рф ответила рекордом баллистики на просьбу Трампа: Зеленский ожидает реакции США после ударов рф по энергетике
16:50 • 7962 просмотра
Генсек НАТО Рютте посетил киевскую ТЭЦ, которую ночью атаковала россияPhoto
Эксклюзив
16:41 • 10452 просмотра
Три уровня пенсий вместо одного: как государство хочет изменить систему и кто за это заплатит
16:33 • 8974 просмотра
Сенатор Грэм призвал Трампа поставлять Украине ракеты Tomahawk после новой массированной атаки рф
3 февраля, 11:49 • 17879 просмотра
"Каждый такой удар рф подтверждает - они не воспринимают дипломатию всерьез": Зеленский заявил, что работа переговорной команды будет скорректирована
Эксклюзив
3 февраля, 11:48 • 25577 просмотра
Принудительная мобилизация иностранцев: в оборонном комитете Верховной Рады прокомментировали вероятность привлечения в армию граждан других стран
3 февраля, 11:19 • 15861 просмотра
Более 98% от ВВП: госдолг Украины превысил 9 трлн грн - МинфинPhoto
3 февраля, 09:22 • 23746 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра FPV и станции РЭБ оккупантов
Эксклюзив
3 февраля, 09:16 • 33943 просмотра
"Массированный удар по Украине - это российская подготовка к переговорам": в оборонном комитете ВР отреагировали на ночную вражескую атаку
3 февраля, 08:20 • 31700 просмотра
Украина согласовала многоуровневый план с Европой и США по реагированию на нарушение прекращения огня рф - FT
ПВО и вооружение: Федоров вместе с Рютте и министрами обороны Германии и Британии согласовали приоритеты перед "Рамштайном"

Киев • УНН

 • 202 просмотра

Михаил Федоров провел разговор с Генсеком НАТО, министрами обороны Британии и Германии. Обсуждались ключевые приоритеты поддержки Украины накануне заседания "Рамштайн".

ПВО и вооружение: Федоров вместе с Рютте и министрами обороны Германии и Британии согласовали приоритеты перед "Рамштайном"

Министр обороны Михаил Федоров провел разговор с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, министром обороны Великобритании Джоном Хили и министром обороны Германии Борисом Писториусом, передает УНН

Обсудили ключевые приоритеты поддержки Украины накануне следующего заседания в формате "Рамштайн". В фокусе — конкретные решения, которые спасают жизни и усиливают обороноспособность уже сейчас 

- сообщил Федоров.

"Готовы оказывать поддержку быстро": Генсек НАТО Рютте заверил, что внимание не отвлекается от Украины03.02.26, 11:58 • 2842 просмотра

Глава Минобороны озвучил приоритеты Украины: 

  • усиление ПВО. Продолжаем координацию с партнерами по неотложному получению дополнительных средств противовоздушной обороны, в частности перехватчиков для защиты украинского неба. Рассчитываем на существенные вклады во время «Рамштайна»;
    • финансирование PURL. Определили ключевые цели работы в рамках программы PURL. Рассчитываем привлечь поддержку в 2026 году для закупки критически важного вооружения;
      • европейский ресурс. Отдельно отметили возможность направления средств из пакета поддержки ЕС объемом €90 млрд на приоритетные оборонные нужды Украины.

        2025 год стал самым продуктивным по объемам международной помощи — $45 млрд. В 2026-м партнеры настроены обеспечить еще более высокий уровень поддержки. Благодарю НАТО, Великобританию и Германию за критически важную помощь Украине и лидерство в формате "Рамштайн" 

        - резюмировал Федоров.

        Рютте назвал "три уровня" гарантий безопасности для Украины03.02.26, 16:49 • 2376 просмотров

        Антонина Туманова

