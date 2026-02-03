ПВО и вооружение: Федоров вместе с Рютте и министрами обороны Германии и Британии согласовали приоритеты перед "Рамштайном"
Киев • УНН
Михаил Федоров провел разговор с Генсеком НАТО, министрами обороны Британии и Германии. Обсуждались ключевые приоритеты поддержки Украины накануне заседания "Рамштайн".
Министр обороны Михаил Федоров провел разговор с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, министром обороны Великобритании Джоном Хили и министром обороны Германии Борисом Писториусом, передает УНН.
Обсудили ключевые приоритеты поддержки Украины накануне следующего заседания в формате "Рамштайн". В фокусе — конкретные решения, которые спасают жизни и усиливают обороноспособность уже сейчас
"Готовы оказывать поддержку быстро": Генсек НАТО Рютте заверил, что внимание не отвлекается от Украины03.02.26, 11:58 • 2842 просмотра
Глава Минобороны озвучил приоритеты Украины:
- усиление ПВО. Продолжаем координацию с партнерами по неотложному получению дополнительных средств противовоздушной обороны, в частности перехватчиков для защиты украинского неба. Рассчитываем на существенные вклады во время «Рамштайна»;
- финансирование PURL. Определили ключевые цели работы в рамках программы PURL. Рассчитываем привлечь поддержку в 2026 году для закупки критически важного вооружения;
- европейский ресурс. Отдельно отметили возможность направления средств из пакета поддержки ЕС объемом €90 млрд на приоритетные оборонные нужды Украины.
2025 год стал самым продуктивным по объемам международной помощи — $45 млрд. В 2026-м партнеры настроены обеспечить еще более высокий уровень поддержки. Благодарю НАТО, Великобританию и Германию за критически важную помощь Украине и лидерство в формате "Рамштайн"
Рютте назвал "три уровня" гарантий безопасности для Украины03.02.26, 16:49 • 2376 просмотров