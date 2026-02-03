"Готовы оказывать поддержку быстро": Генсек НАТО Рютте заверил, что внимание не отвлекается от Украины

Украина остается в центре политики безопасности Североатлантического альянса, а поддержка Вооруженных сил продолжается ежедневно, несмотря на рост попыток России разрушить страну. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Марко Рютте во время выступления в Верховной Раде, передает корреспондент УНН.

Подробности

По его словам, Альянс не отвлекается от Украины и готов оказывать помощь быстро и последовательно.

Усилия по разрушению Украины усиливаются, но я хочу заверить – наше внимание не отвлекается от Украины. Она была и остается в центре нашего мышления о безопасности. Мы готовы оказывать поддержку быстро и неизменно – подчеркнул Рютте.

Он отметил, что между Украиной и НАТО продолжается ежедневный диалог, а Вооруженные силы Украины постоянно получают необходимое оборудование для обороны и сдерживания будущей агрессии.

Отдельно Генсек подчеркнул роль командования НАТО в Германии, которое непрерывно координирует военную помощь и обучение украинских военных.

"Мы постоянно согласовываем с союзниками, что именно нужно Украине в конкретный момент. Через механизм приоритетных потребностей поступают миллионы евро от партнеров", – отметил он.

По словам Рютте, с прошлого года союзники предоставили Украине около 75% всех ракет для фронта и около 90% ракет для систем противовоздушной обороны.

Он также заверил, что Альянс и в дальнейшем работает над ускорением поставок через различные механизмы и поощряет государства-члены к двусторонней поддержке Украины, особенно в сфере ПВО.

Напомним

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл в Киев.

