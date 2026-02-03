$42.970.16
09:22 • 5348 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра FPV и станции РЭБ оккупантов
09:16 • 11408 просмотра
"Массированный удар по Украине - это российская подготовка к переговорам": в оборонном комитете ВР отреагировали на ночную вражескую атаку
08:20 • 12504 просмотра
Украина согласовала многоуровневый план с Европой и США по реагированию на нарушение прекращения огня рф - FT
07:02 • 14715 просмотра
Россия атаковала ТЭЦ и ТЭС при -25°C, сотни тысяч семей остались без тепла в самые суровые зимние морозы - Шмыгаль
05:28 • 18696 просмотра
Ночная атака на Киев: трое пострадавших и значительные разрушения в пяти районах столицыPhotoVideo
2 февраля, 23:51 • 28529 просмотра
Россия нанесла массированный удар по Киеву ракетами и дронами в лютый мороз
2 февраля, 20:49 • 38057 просмотра
В ближайшее время вы услышите уже определенные результаты: Умеров об обмене пленными
2 февраля, 19:26 • 27426 просмотра
Украина продлила санкции против Фирташа и Козака
2 февраля, 18:38 • 45975 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo
2 февраля, 18:37 • 23838 просмотра
Пенсионная реформа в Украине: что реально изменят и повысят ли минимальные выплаты до 6000 грн
"Готовы оказывать поддержку быстро": Генсек НАТО Рютте заверил, что внимание не отвлекается от Украины

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Генеральный секретарь НАТО Марко Рютте заявил, что Украина остается в центре политики безопасности Альянса. Поддержка Вооруженных сил продолжается ежедневно, несмотря на попытки России разрушить страну.

"Готовы оказывать поддержку быстро": Генсек НАТО Рютте заверил, что внимание не отвлекается от Украины

Украина остается в центре политики безопасности Североатлантического альянса, а поддержка Вооруженных сил продолжается ежедневно, несмотря на рост попыток России разрушить страну. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Марко Рютте во время выступления в Верховной Раде, передает корреспондент УНН.

Подробности

По его словам, Альянс не отвлекается от Украины и готов оказывать помощь быстро и последовательно.

Усилия по разрушению Украины усиливаются, но я хочу заверить – наше внимание не отвлекается от Украины. Она была и остается в центре нашего мышления о безопасности. Мы готовы оказывать поддержку быстро и неизменно

– подчеркнул Рютте.

Он отметил, что между Украиной и НАТО продолжается ежедневный диалог, а Вооруженные силы Украины постоянно получают необходимое оборудование для обороны и сдерживания будущей агрессии.

Отдельно Генсек подчеркнул роль командования НАТО в Германии, которое непрерывно координирует военную помощь и обучение украинских военных.

"Мы постоянно согласовываем с союзниками, что именно нужно Украине в конкретный момент. Через механизм приоритетных потребностей поступают миллионы евро от партнеров", – отметил он.

По словам Рютте, с прошлого года союзники предоставили Украине около 75% всех ракет для фронта и около 90% ракет для систем противовоздушной обороны.

Он также заверил, что Альянс и в дальнейшем работает над ускорением поставок через различные механизмы и поощряет государства-члены к двусторонней поддержке Украины, особенно в сфере ПВО.

Напомним

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл в Киев.

В ВР стартует рекордная 15-я сессия: уже принял присягу новый нардеп от "Слуги народа" и выступил Генсек НАТО03.02.26, 11:51 • 178 просмотров

Андрей Тимощенков

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Марк Рютте
Верховная Рада
НАТО
Германия
Украина