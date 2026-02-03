Генсек НАТО Рютте прибув до Києва після бомбардувань рф - ЗМІ

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прибув до Києва, повідомив журналіст Financial Times Крістофер Міллер у X, пише УНН.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прибув до Києва у вівторок вранці, через кілька годин після того, як росія відновила бомбардування енергетичної інфраструктури Києва