Генсек НАТО Рютте прибув до Києва після бомбардувань рф - ЗМІ

$42.970.16
50.910.12
ukenru
09:22 • 366 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів
Ексклюзив
09:16 • 1268 перегляди
"Масований удар по Україні - це російська підготовка до переговорів": в оборонному комітеті ВР відреагували на нічну ворожу атаку
08:20 • 3856 перегляди
Україна погодила багаторівневий план з Європою і США щодо реагування на порушення припинення вогню рф - FT
07:02 • 8774 перегляди
росія атакувала ТЕЦ і ТЕС при -25°C, сотні тисяч сімей залишені без тепла в найсуворіші зимові морози - Шмигаль
05:28 • 14289 перегляди
Нічна атака на Київ: троє постраждалих та значні руйнування у п’яти районах столиціPhotoVideo
2 лютого, 23:51 • 26129 перегляди
росія завдала масованого удару по Києву ракетами та дронами у лютий мороз
2 лютого, 20:49 • 36134 перегляди
Найближчим часом ви почуєте вже певні результати: Умєров про обмін полоненими
2 лютого, 19:26 • 27007 перегляди
Україна продовжила санкції проти Фірташа та Козака
2 лютого, 18:38 • 40567 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo
Ексклюзив
2 лютого, 18:37 • 23569 перегляди
Пенсійна реформа в Україні: що реально змінять та чи підвищать мінімальні виплати до 6000 грн
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−14°
1.5м/с
69%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Швеція готує потужний пакет ППО: винищувачі Gripen та далекобійні ракети Meteor для ЗСУ2 лютого, 23:34 • 24741 перегляди
Витік палива під час репетиції Artemis II: NASA бореться з проблемами за лютневе вікно запуску2 лютого, 23:58 • 5556 перегляди
"Енергетичне перемир'я" в дії – росія б'є ракетами по інфраструктурі: використано "Циркон", "Х-32" та "Іскандер-М" – монітори3 лютого, 00:29 • 18539 перегляди
У Харкові через масовану атаку на енергетику зливають систему опалення у 820 будинках3 лютого, 01:43 • 23004 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися06:30 • 11936 перегляди
Публікації
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися06:30 • 12514 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo2 лютого, 18:38 • 40567 перегляди
Фінал Нацвідбору на "Євробачення2026": коли дивитися та як підтримати свого фаворита2 лютого, 17:09 • 28171 перегляди
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт 2 лютого, 15:28 • 31739 перегляди
Пенсія по інвалідності III групи: кому призначають, який розмір у 2026 році та як оформитиVideo2 лютого, 11:19 • 91853 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Нарендра Моді
Ілон Маск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Харків
Іран
Реклама
УНН Lite
Переможниці "Холостяка-13" відмовили в реєстрації шлюбу: відома причинаPhoto2 лютого, 19:01 • 17162 перегляди
Трамп погрожує судом коміку Тревору Ноа через жарт про Епштейна на "Греммі"Video2 лютого, 16:54 • 18780 перегляди
The Cure здобув перші дві "Греммі" у своїй кар'єріVideo2 лютого, 16:01 • 18555 перегляди
Роковини смерті Кузьми: 5 пісень Скрябіна, які варто почутиVideo2 лютого, 15:14 • 17576 перегляди
Гарячий британський вікенд: Кім Кардаш’ян і Льюїс Гемілтон підірвали мережу2 лютого, 14:27 • 17221 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Золото
Шахед-136

Генсек НАТО Рютте прибув до Києва після бомбардувань рф - ЗМІ

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прибув до Києва у вівторок вранці. Він зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським.

Генсек НАТО Рютте прибув до Києва після бомбардувань рф - ЗМІ

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прибув до Києва, повідомив журналіст Financial Times Крістофер Міллер у X, пише УНН.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прибув до Києва у вівторок вранці, через кілька годин після того, як росія відновила бомбардування енергетичної інфраструктури Києва

- написав журналіст FT Міллер з посиланням на джерела, знайомі з цим питанням.

За його даними, Рютте зустрінеться із Президентом України Володимиром Зеленським "пізніше того ж дня".

Генсека НАТО Рютте завтра чекають у Києві: у центрі столиці обмежать рух02.02.26, 21:06 • 2966 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Марк Рютте
Financial Times
НАТО
Володимир Зеленський
Україна
Київ