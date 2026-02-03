Генсек НАТО Рютте прибыл в Киев после бомбардировок РФ - СМИ

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл в Киев, сообщил журналист Financial Times Кристофер Миллер в X, пишет УНН.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл в Киев во вторник утром, через несколько часов после того, как Россия возобновила бомбардировки энергетической инфраструктуры Киева - написал журналист FT Миллер со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

По его данным, Рютте встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским "позже в тот же день".

Генсека НАТО Рютте завтра ждут в Киеве: в центре столицы ограничат движение