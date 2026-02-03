$42.970.16
09:22 • 502 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра FPV и станции РЭБ оккупантов
Эксклюзив
09:16 • 1588 просмотра
"Массированный удар по Украине - это российская подготовка к переговорам": в оборонном комитете ВР отреагировали на ночную вражескую атаку
08:20 • 4174 просмотра
Украина согласовала многоуровневый план с Европой и США по реагированию на нарушение прекращения огня рф - FT
07:02 • 9092 просмотра
Россия атаковала ТЭЦ и ТЭС при -25°C, сотни тысяч семей остались без тепла в самые суровые зимние морозы - Шмыгаль
05:28 • 14422 просмотра
Ночная атака на Киев: трое пострадавших и значительные разрушения в пяти районах столицыPhotoVideo
2 февраля, 23:51 • 26195 просмотра
Россия нанесла массированный удар по Киеву ракетами и дронами в лютый мороз
2 февраля, 20:49 • 36188 просмотра
В ближайшее время вы услышите уже определенные результаты: Умеров об обмене пленными
2 февраля, 19:26 • 27023 просмотра
Украина продлила санкции против Фирташа и Козака
2 февраля, 18:38 • 40744 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo
Эксклюзив
2 февраля, 18:37 • 23575 просмотра
Пенсионная реформа в Украине: что реально изменят и повысят ли минимальные выплаты до 6000 грн
Генсек НАТО Рютте прибыл в Киев после бомбардировок РФ - СМИ

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл в Киев во вторник утром. Он встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Генсек НАТО Рютте прибыл в Киев после бомбардировок РФ - СМИ

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл в Киев, сообщил журналист Financial Times Кристофер Миллер в X, пишет УНН.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл в Киев во вторник утром, через несколько часов после того, как Россия возобновила бомбардировки энергетической инфраструктуры Киева

- написал журналист FT Миллер со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

По его данным, Рютте встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским "позже в тот же день".

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Марк Рютте
Financial Times
НАТО
Владимир Зеленский
Украина
Киев