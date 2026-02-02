Генсека НАТО Рютте завтра ждут в Киеве: в центре столицы ограничат движение
Киев • УНН
Генсек НАТО Марк Рютте прибудет в Киев 3 февраля 2026 года, чтобы выступить в Верховной Раде. Из-за визита иностранной делегации движение в центре столицы будет ограничено.
Завтра в Киев должен прибыть генсек НАТО Марк Рютте. Как сообщили в Управлении госохраны, из-за иностранного визита движение в центре столицы перекроют, передает УНН.
Рютте прибудет в Киев и выступит в Раде
О визите генсека НАТО Марка Рютте в Киев стало известно из постов нардепов.
Завтра будет открыта 15-я сессия Рады... Будет открытие, выступление генсека НАТО
Информацию о выступлении генсека НАТО в Раде подтвердил и нардеп Алексей Гончаренко.
Завтра в Верховной Раде Украины будет выступать Генсек НАТО Марк Рютте. Кроме того, в этот же день пройдет процедура открытия сессии Верховной Рады, которая происходит в первый вторник каждого февраля и сентября
Завтра движение в центре столицы ограничат из-за мероприятий с иностранцами
Как сообщили в Управлении госохраны, 3 февраля 2026 года, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в центральной части Киева будут действовать временные ограничения дорожного движения.