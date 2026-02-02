$42.810.04
Генсека НАТО Рютте завтра ждут в Киеве: в центре столицы ограничат движение

Киев • УНН

 • 444 просмотра

Генсек НАТО Марк Рютте прибудет в Киев 3 февраля 2026 года, чтобы выступить в Верховной Раде. Из-за визита иностранной делегации движение в центре столицы будет ограничено.

Генсека НАТО Рютте завтра ждут в Киеве: в центре столицы ограничат движение

Завтра в Киев должен прибыть генсек НАТО Марк Рютте. Как сообщили в Управлении госохраны, из-за иностранного визита движение в центре столицы перекроют, передает УНН.

Рютте прибудет в Киев и выступит в Раде

О визите генсека НАТО Марка Рютте в Киев стало известно из постов нардепов.

Завтра будет открыта 15-я сессия Рады... Будет открытие, выступление генсека НАТО 

- сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Информацию о выступлении генсека НАТО в Раде подтвердил и нардеп Алексей Гончаренко.

Завтра в Верховной Раде Украины будет выступать Генсек НАТО Марк Рютте. Кроме того, в этот же день пройдет процедура открытия сессии Верховной Рады, которая происходит в первый вторник каждого февраля и сентября 

- добавил Гончаренко.

Завтра движение в центре столицы ограничат из-за мероприятий с иностранцами

Как сообщили в Управлении госохраны, 3 февраля 2026 года, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в центральной части Киева будут действовать временные ограничения дорожного движения.

Антонина Туманова

Политика
Алексей Гончаренко
Марк Рютте
Верховная Рада
НАТО
Ярослав Железняк
Украина
Киев