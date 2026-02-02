Генсека НАТО Рютте завтра чекають у Києві: у центрі столиці обмежать рух

Завтра до Києва має прибути генсек НАТО Марк Рютте. Як повідомили в Управлінні держохорони, через іноземний візит рух у центрі столиці перекриють, передає УНН.

Рютте прибуде до Києва та виступить у Раді

Про візит генсека НАТО Марка Рютте до Києва стало відомо із постів нардепів.

Завтра буде відкрита 15-та сесія Ради... Буде відкриття, виступ генсека НАТО - повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Інформацію про виступ генсека НАТО у Раді підтвердив і нардеп Олексій Гончаренко.

Завтра у Верховній Раді України буде виступати Генсек НАТО Марк Рютте. Окрім того, цього ж дня пройде процедура відкриття сесії Верховної Ради, яка відбувається першого вівторка кожного лютого та вересня - додав Гончаренко.

Завтра рух у центрі столиці обмежать через заходи з іноземцями

Як повідомили в Управлінні держохорони, 3 лютого 2026 року, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у центральній частині Києва діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху.