Генсека НАТО Рютте завтра чекають у Києві: у центрі столиці обмежать рух
Київ • УНН
Генсек НАТО Марк Рютте прибуде до Києва 3 лютого 2026 року, щоб виступити у Верховній Раді. Через візит іноземної делегації рух у центрі столиці буде обмежено.
Завтра до Києва має прибути генсек НАТО Марк Рютте. Як повідомили в Управлінні держохорони, через іноземний візит рух у центрі столиці перекриють, передає УНН.
Рютте прибуде до Києва та виступить у Раді
Про візит генсека НАТО Марка Рютте до Києва стало відомо із постів нардепів.
Завтра буде відкрита 15-та сесія Ради... Буде відкриття, виступ генсека НАТО
Інформацію про виступ генсека НАТО у Раді підтвердив і нардеп Олексій Гончаренко.
Завтра у Верховній Раді України буде виступати Генсек НАТО Марк Рютте. Окрім того, цього ж дня пройде процедура відкриття сесії Верховної Ради, яка відбувається першого вівторка кожного лютого та вересня
Завтра рух у центрі столиці обмежать через заходи з іноземцями
Як повідомили в Управлінні держохорони, 3 лютого 2026 року, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у центральній частині Києва діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху.