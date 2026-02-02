$42.810.04
18:38
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo
Ексклюзив
18:37
Пенсійна реформа в Україні: що реально змінять та чи підвищать мінімальні виплати до 6000 грн
18:01
Не тільки тристоронній формат, але й двосторонній з США: Зеленський про новий раунд переговорів щодо завершення війни
16:56
Організація виборів в Україні може обійтися в 10 млрд гривень - ЦВК
15:28
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт
2 лютого, 11:00
Зеленський: обстріли рф енергооб'єктів за добу були біля фронту і в прикордонні, але без цілеспрямованих ударів росії ракетами і "шахедами" по енергоінфраструктурі
2 лютого, 08:37
Україна запускає "білий список" Starlink у відповідь на використання терміналів росіянами: як це працюватиме
1 лютого, 12:14
Суд у москві заочно арештував командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапу: у чому його звинуватили
1 лютого, 11:56
Пік холодів в Україні: синоптикиня назвала дати ослаблення морозівPhoto
1 лютого, 11:12
Зеленський: "Наступні тристоронні переговори відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі"
Генсека НАТО Рютте завтра чекають у Києві: у центрі столиці обмежать рух

Київ • УНН

 • 72 перегляди

Генсек НАТО Марк Рютте прибуде до Києва 3 лютого 2026 року, щоб виступити у Верховній Раді. Через візит іноземної делегації рух у центрі столиці буде обмежено.

Генсека НАТО Рютте завтра чекають у Києві: у центрі столиці обмежать рух

Завтра до Києва має прибути генсек НАТО Марк Рютте. Як повідомили в Управлінні держохорони, через іноземний візит рух у центрі столиці перекриють, передає УНН.

Рютте прибуде до Києва та виступить у Раді

Про візит генсека НАТО Марка Рютте до Києва стало відомо із постів нардепів.

Завтра буде відкрита 15-та сесія Ради... Буде відкриття, виступ генсека НАТО 

- повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Інформацію про виступ генсека НАТО у Раді підтвердив і нардеп Олексій Гончаренко.

Завтра у Верховній Раді України буде виступати Генсек НАТО Марк Рютте. Окрім того, цього ж дня пройде процедура відкриття сесії Верховної Ради, яка відбувається першого вівторка кожного лютого та вересня 

- додав Гончаренко.

Завтра рух у центрі столиці обмежать через заходи з іноземцями

Як повідомили в Управлінні держохорони, 3 лютого 2026 року, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у центральній частині Києва діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху.

Антоніна Туманова

Політика
Олексій Гончаренко
Марк Рютте
Верховна Рада України
НАТО
Ярослав Железняк
Україна
Київ