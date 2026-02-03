"Готові надавати підтримку швидко": Генсек НАТО Рютте запевнив, що увага не відвертається від України
Київ • УНН
Генеральний секретар НАТО Марко Рютте заявив, що Україна залишається в центрі безпекової політики Альянсу. Підтримка Збройних сил триває щоденно, попри спроби росії зруйнувати країну.
Деталі
За його словами, Альянс не відвертає уваги від України й готовий надавати допомогу швидко та послідовно.
Зусилля з руйнування України посилюються, але я хочу запевнити – наша увага не відвертається від України. Вона була і залишається в центрі нашого мислення про безпеку. Ми готові надавати підтримку швидко і незмінно
Він зазначив, що між Україною та НАТО триває щоденний діалог, а Збройні сили України постійно отримують необхідне обладнання для оборони та стримування майбутньої агресії.
Окремо Генсек підкреслив роль командування НАТО в Німеччині, яке безперервно координує військову допомогу й навчання українських військових.
"Ми постійно узгоджуємо з союзниками, що саме потрібно Україні в конкретний момент. Через механізм пріоритетних потреб надходять мільйони євро від партнерів", – зазначив він.
За словами Рютте, з минулого року союзники надали Україні близько 75% усіх ракет для фронту та близько 90% ракет для систем протиповітряної оборони.
Він також запевнив, що Альянс і надалі працює над прискоренням постачань через різні механізми та заохочує держави-члени до двосторонньої підтримки України, особливо у сфері ППО.
Нагадаємо
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прибув до Києва.
