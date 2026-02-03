"Готові надавати підтримку швидко": Генсек НАТО Рютте запевнив, що увага не відвертається від України

$42.970.16
50.910.12
ukenru
09:22 • 6064 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів
Ексклюзив
09:16 • 12273 перегляди
"Масований удар по Україні - це російська підготовка до переговорів": в оборонному комітеті ВР відреагували на нічну ворожу атаку
08:20 • 13335 перегляди
Україна погодила багаторівневий план з Європою і США щодо реагування на порушення припинення вогню рф - FT
07:02 • 15496 перегляди
росія атакувала ТЕЦ і ТЕС при -25°C, сотні тисяч сімей залишені без тепла в найсуворіші зимові морози - Шмигаль
05:28 • 19357 перегляди
Нічна атака на Київ: троє постраждалих та значні руйнування у п’яти районах столиціPhotoVideo
2 лютого, 23:51 • 28895 перегляди
росія завдала масованого удару по Києву ракетами та дронами у лютий мороз
2 лютого, 20:49 • 38382 перегляди
Найближчим часом ви почуєте вже певні результати: Умєров про обмін полоненими
2 лютого, 19:26 • 27510 перегляди
Україна продовжила санкції проти Фірташа та Козака
2 лютого, 18:38 • 46779 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo
Ексклюзив
2 лютого, 18:37 • 23900 перегляди
Пенсійна реформа в Україні: що реально змінять та чи підвищать мінімальні виплати до 6000 грн
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−13°
1м/с
65%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Енергетичне перемир'я" в дії – росія б'є ракетами по інфраструктурі: використано "Циркон", "Х-32" та "Іскандер-М" – монітори3 лютого, 00:29 • 24702 перегляди
У Харкові через масовану атаку на енергетику зливають систему опалення у 820 будинках3 лютого, 01:43 • 29100 перегляди
ЗСУ ліквідували 760 окупантів та понад 50 артилерійських систем протягом добиPhoto04:49 • 5408 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися06:30 • 23115 перегляди
Провідна ТЕЦ Харкова зазнала важких пошкоджень, відновлення неможливе - депутат міськради09:06 • 10162 перегляди
Публікації
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися06:30 • 23445 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo2 лютого, 18:38 • 46748 перегляди
Фінал Нацвідбору на "Євробачення2026": коли дивитися та як підтримати свого фаворита2 лютого, 17:09 • 33853 перегляди
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт 2 лютого, 15:28 • 37339 перегляди
Пенсія по інвалідності III групи: кому призначають, який розмір у 2026 році та як оформитиVideo2 лютого, 11:19 • 99806 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Нарендра Моді
Ілон Маск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Харків
Іран
Реклама
УНН Lite
Переможниці "Холостяка-13" відмовили в реєстрації шлюбу: відома причинаPhoto2 лютого, 19:01 • 20017 перегляди
Трамп погрожує судом коміку Тревору Ноа через жарт про Епштейна на "Греммі"Video2 лютого, 16:54 • 21372 перегляди
The Cure здобув перші дві "Греммі" у своїй кар'єріVideo2 лютого, 16:01 • 20990 перегляди
Роковини смерті Кузьми: 5 пісень Скрябіна, які варто почутиVideo2 лютого, 15:14 • 19843 перегляди
Гарячий британський вікенд: Кім Кардаш’ян і Льюїс Гемілтон підірвали мережу2 лютого, 14:27 • 19398 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Золото
Шахед-136

"Готові надавати підтримку швидко": Генсек НАТО Рютте запевнив, що увага не відвертається від України

Київ • УНН

 • 192 перегляди

Генеральний секретар НАТО Марко Рютте заявив, що Україна залишається в центрі безпекової політики Альянсу. Підтримка Збройних сил триває щоденно, попри спроби росії зруйнувати країну.

"Готові надавати підтримку швидко": Генсек НАТО Рютте запевнив, що увага не відвертається від України

Україна залишається в центрі безпекової політики Північноатлантичного альянсу, а підтримка Збройних сил триває щоденно, попри зростання спроб росії зруйнувати країну. Про це заявив Генеральний секретар НАТО Марко Рютте під час виступу у Верховній Раді, передає кореспондент УНН.

Деталі

За його словами, Альянс не відвертає уваги від України й готовий надавати допомогу швидко та послідовно.

Зусилля з руйнування України посилюються, але я хочу запевнити – наша увага не відвертається від України. Вона була і залишається в центрі нашого мислення про безпеку. Ми готові надавати підтримку швидко і незмінно

– наголосив Рютте.

Він зазначив, що між Україною та НАТО триває щоденний діалог, а Збройні сили України постійно отримують необхідне обладнання для оборони та стримування майбутньої агресії.

Окремо Генсек підкреслив роль командування НАТО в Німеччині, яке безперервно координує військову допомогу й навчання українських військових.

"Ми постійно узгоджуємо з союзниками, що саме потрібно Україні в конкретний момент. Через механізм пріоритетних потреб надходять мільйони євро від партнерів", – зазначив він.

За словами Рютте, з минулого року союзники надали Україні близько 75% усіх ракет для фронту та близько 90% ракет для систем протиповітряної оборони.

Він також запевнив, що Альянс і надалі працює над прискоренням постачань через різні механізми та заохочує держави-члени до двосторонньої підтримки України, особливо у сфері ППО.

Нагадаємо

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прибув до Києва.

У ВР стартує рекордна 15-та сесія: уже склав присягу новий нардеп від "Слуги народу" і виступив Генсек НАТО03.02.26, 11:51 • 440 переглядiв

Андрій Тимощенков

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Марк Рютте
Верховна Рада України
НАТО
Німеччина
Україна