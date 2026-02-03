"Готові надавати підтримку швидко": Генсек НАТО Рютте запевнив, що увага не відвертається від України

Україна залишається в центрі безпекової політики Північноатлантичного альянсу, а підтримка Збройних сил триває щоденно, попри зростання спроб росії зруйнувати країну. Про це заявив Генеральний секретар НАТО Марко Рютте під час виступу у Верховній Раді, передає кореспондент УНН.

За його словами, Альянс не відвертає уваги від України й готовий надавати допомогу швидко та послідовно.

Зусилля з руйнування України посилюються, але я хочу запевнити – наша увага не відвертається від України. Вона була і залишається в центрі нашого мислення про безпеку. Ми готові надавати підтримку швидко і незмінно