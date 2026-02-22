Міністр оборони Британії заявив, що сподівається на розгортання британських військ в Україні
Київ • УНН
Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив про бажання розгорнути британські війська в Україні після завершення бойових дій. Це означатиме досягнення миру та безпеки в Європі.
Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що хотів би стати тим очільником оборонного відомства, за якого британські війська будуть розгорнуті в Україні, оскільки це означатиме завершення війни та досягнення миру. Про це пише The Guardian, передає УНН.
Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі у колонці для Sunday Telegraph наголосив, що розгортання британських військ в Україні стане можливим лише після завершення бойових дій і буде сигналом того, що війна росії проти України закінчилася.
Немає більшої відповідальності для міністра оборони чи будь-якого уряду, ніж рішення про направлення збройних сил на операції. Я хочу бути тим міністром оборони, який розгорне британські війська в Україні, адже це означатиме, що ця війна нарешті завершена. Це означатиме, що ми домовилися про мир в Україні. А безпека Європи потребує сильної, суверенної України
У виданні нагадують, що ще у грудні європейські лідери заявляли про готовність сформувати багатонаціональні сили для України в межах можливого мирного врегулювання. Йшлося про так звану "коаліцію охочих", яка за підтримки США могла б допомагати у відновленні українських сил оборони, захисті повітряного простору та безпеці морських шляхів.
Велика Британія разом із союзниками наразі продовжує консультації щодо створення такої коаліції, яка, у разі досягнення мирної угоди між Києвом і москвою, мала б стримувати майбутню російську агресію та сприяти стабільності в регіоні.
Нагадаємо
Україна відчуває гостру нестачу особового складу та озброєння на ключових ділянках фронту, що створює ризики для стримування російського наступу. Для перелому ситуації Києву необхідно мобілізувати близько 250 тисяч військовослужбовців.