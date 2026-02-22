Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что хотел бы стать тем главой оборонного ведомства, при котором британские войска будут развернуты в Украине, поскольку это будет означать завершение войны и достижение мира. Об этом пишет The Guardian, передает УНН.

Министр обороны Великобритании Джон Хили в колонке для Sunday Telegraph подчеркнул, что развертывание британских войск в Украине станет возможным только после завершения боевых действий и будет сигналом того, что война россии против Украины закончилась.

Нет большей ответственности для министра обороны или любого правительства, чем решение о направлении вооруженных сил на операции. Я хочу быть тем министром обороны, который развернет британские войска в Украине, ведь это будет означать, что эта война наконец завершена. Это будет означать, что мы договорились о мире в Украине. А безопасность Европы нуждается в сильной, суверенной Украине – отметил он.

В издании напоминают, что еще в декабре европейские лидеры заявляли о готовности сформировать многонациональные силы для Украины в рамках возможного мирного урегулирования. Речь шла о так называемой "коалиции желающих", которая при поддержке США могла бы помогать в восстановлении украинских сил обороны, защите воздушного пространства и безопасности морских путей.

Великобритания вместе с союзниками сейчас продолжает консультации по созданию такой коалиции, которая, в случае достижения мирного соглашения между Киевом и москвой, должна была бы сдерживать будущую российскую агрессию и способствовать стабильности в регионе.

Напомним

Украина испытывает острую нехватку личного состава и вооружения на ключевых участках фронта, что создает риски для сдерживания российского наступления. Для перелома ситуации Киеву необходимо мобилизовать около 250 тысяч военнослужащих.