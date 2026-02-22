$43.270.00
50.920.00
ukenru
14:20 • 10008 просмотра
Украина должна мобилизовать еще 250 000 человек, чтобы изменить ситуацию на фронте - СМИ
Эксклюзив
13:36 • 14650 просмотра
Коридор затмений, ретроградный Меркурий и эмоционально сложный для Украины: гороскоп на 23 февраля - 1 марта
22 февраля, 09:06 • 18839 просмотра
Теракт во Львове 22 февраля - полиция и СБУ задержали подозреваемую в преступленииPhoto
22 февраля, 00:48 • 34652 просмотра
В результате теракта во Львове погибла 23-летняя сотрудница полиции – прокуратураVideo
21 февраля, 23:49 • 44432 просмотра
Мэр Львова Садовый назвал взрывы в центре города терактом и сообщил о госпитализации 14 пострадавшихVideo
21 февраля, 22:51 • 37503 просмотра
Украинская ракета "Фламинго" могла установить мировой рекорд дальности поражения во время атаки на Воткинский завод
21 февраля, 17:20 • 60611 просмотра
Орбан против Мадьяра. В Венгрии стартовала напряженная избирательная кампания
21 февраля, 13:53 • 62301 просмотра
ВСУ нанесли удар ракетами "Фламинго" по заводу-производителю "Искандеров"
Эксклюзив
21 февраля, 11:17 • 41179 просмотра
В Днепропетровской области компания устроила конфликт со стрельбой в военных, есть один раненый и двое задержанных
21 февраля, 11:02 • 38246 просмотра
Украина призвала Брюссель вмешаться в спор с Венгрией по поводу нефтепровода - СМИ
Министр обороны Британии заявил, что надеется на развертывание британских войск в Украине

Киев • УНН

 • 304 просмотра

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил о желании развернуть британские войска в Украине после завершения боевых действий. Это будет означать достижение мира и безопасности в Европе.

Министр обороны Британии заявил, что надеется на развертывание британских войск в Украине

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что хотел бы стать тем главой оборонного ведомства, при котором британские войска будут развернуты в Украине, поскольку это будет означать завершение войны и достижение мира. Об этом пишет The Guardian, передает УНН.

Министр обороны Великобритании Джон Хили в колонке для Sunday Telegraph подчеркнул, что развертывание британских войск в Украине станет возможным только после завершения боевых действий и будет сигналом того, что война россии против Украины закончилась.

Нет большей ответственности для министра обороны или любого правительства, чем решение о направлении вооруженных сил на операции. Я хочу быть тем министром обороны, который развернет британские войска в Украине, ведь это будет означать, что эта война наконец завершена. Это будет означать, что мы договорились о мире в Украине. А безопасность Европы нуждается в сильной, суверенной Украине

– отметил он.

В издании напоминают, что еще в декабре европейские лидеры заявляли о готовности сформировать многонациональные силы для Украины в рамках возможного мирного урегулирования. Речь шла о так называемой "коалиции желающих", которая при поддержке США могла бы помогать в восстановлении украинских сил обороны, защите воздушного пространства и безопасности морских путей.

Великобритания вместе с союзниками сейчас продолжает консультации по созданию такой коалиции, которая, в случае достижения мирного соглашения между Киевом и москвой, должна была бы сдерживать будущую российскую агрессию и способствовать стабильности в регионе.

Напомним

Украина испытывает острую нехватку личного состава и вооружения на ключевых участках фронта, что создает риски для сдерживания российского наступления. Для перелома ситуации Киеву необходимо мобилизовать около 250 тысяч военнослужащих.

Андрей Тимощенков

Мобилизация
Война в Украине
«Коалиция желающих»
Джон Хили
Хранитель
Великобритания
Европа
Соединённые Штаты
Украина