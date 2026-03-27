Велика Британія виділяє 133 мільйони доларів на ППО для України
Київ • УНН
Британія надає новий пакет допомоги для захисту міст та інфраструктури від атак рф. Загальна сума підтримки ППО за два місяці сягнула 800 млн доларів.
Велика Британія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні, який передбачає додаткові понад 133 млн доларів на посилення протиповітряної оборони. Про це повідомив уряд Британії, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що фінансування буде спрямоване на захист українських міст, критичної інфраструктури та передових позицій від повітряних атак росії.
"У міру того, як путін продовжує свої огидні атаки по Україні, моє послання просте – підтримка Великої Британії не ослабне", – заявив прем’єр-міністр Кір Стармер.
За його словами, новий пакет допомоги дозволить захистити мільйони українців від ударів по містах і житлових будинках.
"Цей життєво важливий пакет ППО допоможе захистити мільйони людей в Україні від варварських ударів росії", – наголосив він.
У британському уряді уточнили, що нове фінансування доводить загальний обсяг допомоги на ППО, наданої Україні за останні два місяці, до майже 800 млн дол.
Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі зазначив, що Україна продовжує протистояти масованим атакам і потребує посилення захисту.
"Це забезпечить Україні критично важливі засоби ППО для захисту цивільного населення, міст і критичної інфраструктури від постійних атак росії", – сказав він.
Також у Лондоні підкреслили, що новий пакет є частиною ширшої стратегії підтримки України та тиску на росію. Зокрема, раніше було оголошено про можливість для британських військових здійснювати перевірки суден так званого "тіньового флоту" у водах Великої Британії.
Новий пакет доповнює попередню допомогу на понад 660 млн доларів, оголошену в лютому, яка включала постачання понад тисячі ракет, а також фінансування швидкого виробництва перехоплювачів.
Крім того, Велика Британія бере участь у міжнародних ініціативах підтримки України, зокрема у форматі Контактної групи з оборони України разом із союзниками по НАТО.
Уряд підкреслює, що загальний рівень військової допомоги Україні з боку Великої Британії становить близько 4 млрд доларів на рік і залишатиметься на цьому рівні "стільки, скільки буде потрібно".
