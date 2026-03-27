Велика Британія виділяє 133 мільйони доларів на ППО для України

Ексклюзив
13:21 • 7748 перегляди
Чому МОЗ повинно провести комплексну перевірку медицини Одещини
Ексклюзив
12:50 • 21416 перегляди
Як ЄС може "обійти" Орбана й розблокувати €90 млрд для України
Ексклюзив
11:09 • 18480 перегляди
Обшук у Поплавського: правоохоронці розслідують розтрату близько 300 млн грн
Ексклюзив
10:01 • 32683 перегляди
"Націнка за прапор України". В "Українській авіатранспортній асоціації" розповіли про умови роботи українських авіакомпаній за кордоном
27 березня, 08:55 • 20591 перегляди
Україна та Саудівська Аравія підписали домовленість про оборонну співпрацю - Зеленський повідомив деталіPhoto
Ексклюзив
27 березня, 05:31 • 25674 перегляди
JULIK випустив відверту пісню про любов і зізнався, заради кого готовий віддати всеPhotoVideo
Ексклюзив
27 березня, 00:33 • 44956 перегляди
Після програшу шведам збірна України пропускатиме вже четвертий Чемпіонат світу поспільPhoto
26 березня, 18:28 • 48076 перегляди
Буданов сподівається на проведення великого обміну полоненими на ВеликденьVideo
Ексклюзив
26 березня, 18:12 • 43935 перегляди
Понад 30 млрд доларів за місяць - війна з Іраном оголила кризу оборонної промисловості
Ексклюзив
26 березня, 17:53 • 36632 перегляди
Від курсу валют до пенсій: як проблеми з міжнародним фінансуванням вплинуть на економіку країни та життя українців
Популярнi новини
Окупанти втратили 1000 солдатів та 2222 безпілотники за одну добу27 березня, 05:44 • 11187 перегляди
НБУ "відпустив" євро: офіційний курс на 27 березня27 березня, 06:00 • 24437 перегляди
Трамп стверджує, що ЦРУ повідомило його про гомосексуальність нового верховного лідера Ірану27 березня, 06:51 • 8292 перегляди
Різ Візерспун відзначила ювілей у колі родини - яскраві кадри зі святкуванняVideo11:30 • 15084 перегляди
Павло Зібров розкрив свій секрет густих вусів - рецепт від народного артиста України13:02 • 7818 перегляди
Публікації
Як ЄС може "обійти" Орбана й розблокувати €90 млрд для України
Ексклюзив
12:50 • 21416 перегляди
"Націнка за прапор України". В "Українській авіатранспортній асоціації" розповіли про умови роботи українських авіакомпаній за кордоном
Ексклюзив
10:01 • 32683 перегляди
Коли закінчиться війна в Україні - думки експертів
Ексклюзив
26 березня, 15:16 • 74659 перегляди
Нові правила мобілізації - що змінюється від 1 квітня26 березня, 14:49 • 87533 перегляди
Що таке тайм-менеджмент і як його освоїти26 березня, 13:18 • 59112 перегляди
УНН Lite
Олексій Суханов розкрив, чи його серце зараз зайняте і як він ставиться до стосунків15:21 • 814 перегляди
Павло Зібров розкрив свій секрет густих вусів - рецепт від народного артиста України13:02 • 7948 перегляди
Різ Візерспун відзначила ювілей у колі родини - яскраві кадри зі святкуванняVideo11:30 • 15149 перегляди
Елтон Джон відсвяткував 79-річчя та отримав зворушливе привітання від чоловікаVideo26 березня, 15:55 • 28786 перегляди
Топ-10 здорових сніданків, які вийдуть у кожногоPhoto26 березня, 11:31 • 83470 перегляди
Велика Британія виділяє 133 мільйони доларів на ППО для України

Київ • УНН

 • 162 перегляди

Британія надає новий пакет допомоги для захисту міст та інфраструктури від атак рф. Загальна сума підтримки ППО за два місяці сягнула 800 млн доларів.

Велика Британія виділяє 133 мільйони доларів на ППО для України

Велика Британія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні, який передбачає додаткові понад 133 млн доларів на посилення протиповітряної оборони. Про це повідомив уряд Британії, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що фінансування буде спрямоване на захист українських міст, критичної інфраструктури та передових позицій від повітряних атак росії.

"У міру того, як путін продовжує свої огидні атаки по Україні, моє послання просте – підтримка Великої Британії не ослабне", – заявив прем’єр-міністр Кір Стармер.

За його словами, новий пакет допомоги дозволить захистити мільйони українців від ударів по містах і житлових будинках.

"Цей життєво важливий пакет ППО допоможе захистити мільйони людей в Україні від варварських ударів росії", – наголосив він.

Британія має чотири ремонтні бази військової техніки в Україні - Reuters07.03.26, 17:06 • 5986 переглядiв

У британському уряді уточнили, що нове фінансування доводить загальний обсяг допомоги на ППО, наданої Україні за останні два місяці, до майже 800 млн дол.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі зазначив, що Україна продовжує протистояти масованим атакам і потребує посилення захисту.

"Це забезпечить Україні критично важливі засоби ППО для захисту цивільного населення, міст і критичної інфраструктури від постійних атак росії", – сказав він.

Також у Лондоні підкреслили, що новий пакет є частиною ширшої стратегії підтримки України та тиску на росію. Зокрема, раніше було оголошено про можливість для британських військових здійснювати перевірки суден так званого "тіньового флоту" у водах Великої Британії.

Новий пакет доповнює попередню допомогу на понад 660 млн доларів, оголошену в лютому, яка включала постачання понад тисячі ракет, а також фінансування швидкого виробництва перехоплювачів.

Крім того, Велика Британія бере участь у міжнародних ініціативах підтримки України, зокрема у форматі Контактної групи з оборони України разом із союзниками по НАТО.

Уряд підкреслює, що загальний рівень військової допомоги Україні з боку Великої Британії становить близько 4 млрд доларів на рік і залишатиметься на цьому рівні "стільки, скільки буде потрібно".

Британія виділила 500 млн фунтів на ППО та допомогу енергосистемі України - Стармер24.02.26, 14:06 • 3625 переглядiв

