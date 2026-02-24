Британія виділила 500 млн фунтів на ППО та допомогу енергосистемі України - Стармер

$43.300.02
51.010.09
ukenru
12:04 • 162 перегляди
Генштаб підтвердив ураження МТЗ "Рубікону" та інших об'єктів окупантів, у тому числі за допомогою ATACMS
Ексклюзив
09:05 • 15963 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
08:57 • 15246 перегляди
Україна готова діяти конструктивно на тлі спору щодо "Дружби" з Угорщиною, є реалістичні рішення - голова МЗС
08:32 • 14822 перегляди
Європейські лідери надіслали меседжі підтримки Україні у річницю вторгнення рф - що у заявахPhoto
Ексклюзив
07:45 • 15551 перегляди
"Він помер у мене на руках у російському полоні" - чотири роки великої війни, що змінила мільйони життів Photo
06:54 • 15201 перегляди
Зеленський звернувся до українців у роковини вторгнення з бункеру на Банковій, де працював на початку війниVideo
23 лютого, 17:51 • 21823 перегляди
Були перші доповіді щодо вибуху в Миколаєві, перевіряється версія щодо теракту - Зеленський
Ексклюзив
23 лютого, 17:38 • 40276 перегляди
Україна звільняє території - військовий пояснив чи можна вважати події на Запорізькому напрямку контрнаступом
23 лютого, 17:34 • 30706 перегляди
На АЗС у Миколаєві пролунав вибух: семеро поліцейських постраждали, двоє у важкому станіPhoto
23 лютого, 17:17 • 30282 перегляди
Словаччина припинить екстрені поставки електроенергії до України - ФіцоVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
1м/с
77%
744мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Одещина відновлює електропостачання після російських атак: 18 тисяч абонентів залишаються без світла24 лютого, 02:21 • 11067 перегляди
Волонтер постраждав від атаки FPV-дрона на Куп’янщині під час евакуації місцевих: прокуратура розпочала розслідуванняPhoto24 лютого, 02:58 • 6106 перегляди
Європейські лідери прибули до Києва у четверту річницю вторгнення рфPhoto07:05 • 18401 перегляди
Федоров озвучив "план війни" та назвав три цілі МіноборониVideo09:17 • 5192 перегляди
Британія оголосила про найбільший пакет санкцій проти рф - до 300 нових обмежень09:44 • 11676 перегляди
Публікації
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
09:05 • 15972 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 40699 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 60673 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 63995 перегляди
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 156855 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Антоніу Кошта
Урсула фон дер Ляєн
Віктор Орбан
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Державний кордон України
Франція
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 22225 перегляди
Ольга Сумська розкрила вартість свого "луку" та висловилась про майбутнє 60-річчяVideo23 лютого, 20:42 • 20068 перегляди
Андрій Джеджула охрестив доньку Емілію та вперше показав її обличчяVideo23 лютого, 16:51 • 20817 перегляди
“Не можу повірити, що вам 18”: Дженніфер Лопес емоційно звернулася до дітей у день їхнього повноліттяVideo23 лютого, 11:24 • 39099 перегляди
Сумнозвісне фото колишнього принца Ендрю після арешту вивісили в ЛувріPhoto23 лютого, 08:38 • 73499 перегляди
Актуальне
Техніка
Starlink
Financial Times
Іскандер (ОТРК)
Опалення

Британія виділила 500 млн фунтів на ППО та допомогу енергосистемі України - Стармер

Київ • УНН

 • 72 перегляди

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив про посилення допомоги Україні у сфері ППО та енергетичної стійкості. Лондон виділив 500 млн фунтів стерлінгів допомоги по лінії ППО та мобілізував значну кількість генераторів.

Британія виділила 500 млн фунтів на ППО та допомогу енергосистемі України - Стармер

російські атаки на енергетичну інфраструктуру та цивільні обʼєкти змушують союзників України посилювати допомогу в сфері протиповітряної оборони та енергетичної стійкості. Про це заявив премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час засідання "коаліції охочих", передає УНН.

Деталі

За його словами, Лондон уже ухвалив конкретні рішення.

Ми оголосили 500 мільйонів стерлінгів фунтів допомоги по лінії ППО через програму "PURL"

- сказав Стармер. Це приблизно дорівнює 674 млн доларам США.

Він додав, що Велика Британія також активно допомагає з відновленням енергосистеми.

Ми вже мобілізували значну кількість генераторів, але ще багато чого потрібно зробити

 - зазначив британський премʼєр.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що росія не досягла стратегічних цілей за чотири роки війни, попри колосальні втрати. За його словами, росія втратила понад 500 тисяч життів, захопивши лише один відсоток території України.

Андрій Тимощенков

ПолітикаСвіт
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
"Коаліція охочих"
Електроенергія
Кір Стармер
Велика Британія
Україна