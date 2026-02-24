Британія виділила 500 млн фунтів на ППО та допомогу енергосистемі України - Стармер
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив про посилення допомоги Україні у сфері ППО та енергетичної стійкості. Лондон виділив 500 млн фунтів стерлінгів допомоги по лінії ППО та мобілізував значну кількість генераторів.
російські атаки на енергетичну інфраструктуру та цивільні обʼєкти змушують союзників України посилювати допомогу в сфері протиповітряної оборони та енергетичної стійкості. Про це заявив премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час засідання "коаліції охочих", передає УНН.
Деталі
За його словами, Лондон уже ухвалив конкретні рішення.
Ми оголосили 500 мільйонів стерлінгів фунтів допомоги по лінії ППО через програму "PURL"
Він додав, що Велика Британія також активно допомагає з відновленням енергосистеми.
Ми вже мобілізували значну кількість генераторів, але ще багато чого потрібно зробити
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що росія не досягла стратегічних цілей за чотири роки війни, попри колосальні втрати. За його словами, росія втратила понад 500 тисяч життів, захопивши лише один відсоток території України.