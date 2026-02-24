Прем'єр Британії про четвертий рік війни: росія не досягла цілей, зазнавши колосальних втрат

Четвертий рік повномасштабної війни росії проти України показав, що москва не досягла своїх стратегічних цілей, попри колосальні втрати, а Захід має лише посилювати тиск і підтримку Києва. Про це заявив премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час засідання "коаліції охочих", передає УНН.

Ми повинні продовжувати тиснути на росію і водночас посилювати підтримку України. Єдина людина, яка стоїть на шляху до миру, - це путін

За його словами, росія заплатила надзвичайно високу ціну, але не змогла зламати Україну.

Ви бачите лише один відсоток території України за рік, і за це росія заплатила понад 500 тисячами життів. І все

Він наголосив, що українські сили продовжують завдавати ворогу значних втрат та повертати території.

При цьому йдуть успішні контрнаступи, які вже призвели до значних втрат росії і повернення певної території