Прем'єр Британії про четвертий рік війни: росія не досягла цілей, зазнавши колосальних втрат
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що росія не досягла стратегічних цілей за чотири роки війни, попри колосальні втрати. За його словами, росія втратила понад 500 тисяч життів, захопивши лише один відсоток території України.
Четвертий рік повномасштабної війни росії проти України показав, що москва не досягла своїх стратегічних цілей, попри колосальні втрати, а Захід має лише посилювати тиск і підтримку Києва. Про це заявив премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час засідання "коаліції охочих", передає УНН.
Ми повинні продовжувати тиснути на росію і водночас посилювати підтримку України. Єдина людина, яка стоїть на шляху до миру, - це путін
Деталі
За його словами, росія заплатила надзвичайно високу ціну, але не змогла зламати Україну.
Ви бачите лише один відсоток території України за рік, і за це росія заплатила понад 500 тисячами життів. І все
Він наголосив, що українські сили продовжують завдавати ворогу значних втрат та повертати території.
При цьому йдуть успішні контрнаступи, які вже призвели до значних втрат росії і повернення певної території
Нагадаємо
Велика Британія оголосила про найбільший пакет санкцій проти росії, запровадивши майже 300 нових обмежень, через чотири роки після повномасштабного вторгнення. Санкції спрямовані на скорочення нафтових доходів рф, включаючи "транснєфть" та "тіньовий флот".