Прем'єр Британії про четвертий рік війни: росія не досягла цілей, зазнавши колосальних втрат

Ексклюзив
09:05 • 14297 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
08:57 • 13766 перегляди
Україна готова діяти конструктивно на тлі спору щодо "Дружби" з Угорщиною, є реалістичні рішення - голова МЗС
08:32 • 13461 перегляди
Європейські лідери надіслали меседжі підтримки Україні у річницю вторгнення рф - що у заявахPhoto
Ексклюзив
07:45 • 14262 перегляди
"Він помер у мене на руках у російському полоні" - чотири роки великої війни, що змінила мільйони життів Photo
06:54 • 14208 перегляди
Зеленський звернувся до українців у роковини вторгнення з бункеру на Банковій, де працював на початку війниVideo
23 лютого, 17:51 • 21299 перегляди
Були перші доповіді щодо вибуху в Миколаєві, перевіряється версія щодо теракту - Зеленський
Ексклюзив
23 лютого, 17:38 • 39884 перегляди
Україна звільняє території - військовий пояснив чи можна вважати події на Запорізькому напрямку контрнаступом
23 лютого, 17:34 • 30593 перегляди
На АЗС у Миколаєві пролунав вибух: семеро поліцейських постраждали, двоє у важкому станіPhoto
23 лютого, 17:17 • 30168 перегляди
Словаччина припинить екстрені поставки електроенергії до України - ФіцоVideo
23 лютого, 15:53 • 23708 перегляди
ЄС не зміг погодити 20-й пакет санкцій проти росії – Каллас
Популярнi новини
російська нафта продається з найбільшою знижкою за три роки через санкції - Bloomberg24 лютого, 01:47 • 19871 перегляди
Одещина відновлює електропостачання після російських атак: 18 тисяч абонентів залишаються без світла24 лютого, 02:21 • 10013 перегляди
Волонтер постраждав від атаки FPV-дрона на Куп’янщині під час евакуації місцевих: прокуратура розпочала розслідуванняPhoto24 лютого, 02:58 • 5110 перегляди
Європейські лідери прибули до Києва у четверту річницю вторгнення рфPhoto07:05 • 17312 перегляди
Британія оголосила про найбільший пакет санкцій проти рф - до 300 нових обмежень09:44 • 10060 перегляди
Публікації
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
09:05 • 14283 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 39621 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 59683 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 63038 перегляди
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 155861 перегляди
УНН Lite
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 21598 перегляди
Ольга Сумська розкрила вартість свого "луку" та висловилась про майбутнє 60-річчяVideo23 лютого, 20:42 • 19439 перегляди
Андрій Джеджула охрестив доньку Емілію та вперше показав її обличчяVideo23 лютого, 16:51 • 20231 перегляди
“Не можу повірити, що вам 18”: Дженніфер Лопес емоційно звернулася до дітей у день їхнього повноліттяVideo23 лютого, 11:24 • 38596 перегляди
Сумнозвісне фото колишнього принца Ендрю після арешту вивісили в ЛувріPhoto23 лютого, 08:38 • 72941 перегляди
Прем'єр Британії про четвертий рік війни: росія не досягла цілей, зазнавши колосальних втрат

Київ • УНН

 • 72 перегляди

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що росія не досягла стратегічних цілей за чотири роки війни, попри колосальні втрати. За його словами, росія втратила понад 500 тисяч життів, захопивши лише один відсоток території України.

Прем'єр Британії про четвертий рік війни: росія не досягла цілей, зазнавши колосальних втрат

Четвертий рік повномасштабної війни росії проти України показав, що москва не досягла своїх стратегічних цілей, попри колосальні втрати, а Захід має лише посилювати тиск і підтримку Києва. Про це заявив премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час засідання "коаліції охочих", передає УНН.

Ми повинні продовжувати тиснути на росію і водночас посилювати підтримку України. Єдина людина, яка стоїть на шляху до миру, - це путін

– заявив премʼєр-міністр Великої Британії.

Деталі

За його словами, росія заплатила надзвичайно високу ціну, але не змогла зламати Україну.

Ви бачите лише один відсоток території України за рік, і за це росія заплатила понад 500 тисячами життів. І все

– зазначив Стармер.

Він наголосив, що українські сили продовжують завдавати ворогу значних втрат та повертати території.

При цьому йдуть успішні контрнаступи, які вже призвели до значних втрат росії і повернення певної території

– сказав британський премʼєр.

Нагадаємо

Велика Британія оголосила про найбільший пакет санкцій проти росії, запровадивши майже 300 нових обмежень, через чотири роки після повномасштабного вторгнення. Санкції спрямовані на скорочення нафтових доходів рф, включаючи "транснєфть" та "тіньовий флот".

Андрій Тимощенков

