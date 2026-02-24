Премьер Британии о четвертом году войны: Россия не достигла целей, понеся колоссальные потери

Четвертый год полномасштабной войны России против Украины показал, что Москва не достигла своих стратегических целей, несмотря на колоссальные потери, а Запад должен только усиливать давление и поддержку Киева. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время заседания "коалиции желающих", передает УНН.

Мы должны продолжать давить на Россию и одновременно усиливать поддержку Украины. Единственный человек, который стоит на пути к миру, — это Путин

По его словам, Россия заплатила чрезвычайно высокую цену, но не смогла сломить Украину.

Вы видите только один процент территории Украины за год, и за это Россия заплатила более 500 тысячами жизней. И все

Он подчеркнул, что украинские силы продолжают наносить врагу значительные потери и возвращать территории.

При этом идут успешные контрнаступления, которые уже привели к значительным потерям России и возвращению определенной территории