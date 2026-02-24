Премьер Британии о четвертом году войны: Россия не достигла целей, понеся колоссальные потери

$43.300.02
51.010.09
ukenru
Эксклюзив
09:05 • 14836 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
08:57 • 14255 просмотра
Украина готова действовать конструктивно на фоне спора по "Дружбе" с Венгрией, есть реалистичные решения - глава МИД
08:32 • 13911 просмотра
Европейские лидеры направили послания поддержки Украине в годовщину вторжения РФ - что в заявленияхPhoto
Эксклюзив
07:45 • 14712 просмотра
"Он умер у меня на руках в российском плену" - четыре года большой войны, изменившей миллионы жизнейPhoto
06:54 • 14553 просмотра
Зеленский обратился к украинцам в годовщину вторжения из бункера на Банковой, где работал в начале войныVideo
23 февраля, 17:51 • 21492 просмотра
Были первые доклады о взрыве в Николаеве, проверяется версия теракта - Зеленский
Эксклюзив
23 февраля, 17:38 • 40030 просмотра
Украина освобождает территории - военный объяснил, можно ли считать события на Запорожском направлении контрнаступлением
23 февраля, 17:34 • 30640 просмотра
На АЗС в Николаеве прогремел взрыв: семеро полицейских пострадали, двое в тяжелом состоянииPhoto
23 февраля, 17:17 • 30224 просмотра
Словакия прекратит экстренные поставки электроэнергии в Украину - ФицоVideo
23 февраля, 15:53 • 23747 просмотра
ЕС не смог согласовать 20-й пакет санкций против россии – Каллас
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
1.1м/с
77%
744мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Российская нефть продается с самой большой скидкой за три года из-за санкций – Bloomberg24 февраля, 01:47 • 20240 просмотра
Одесская область восстанавливает электроснабжение после российских атак: 18 тысяч абонентов остаются без света24 февраля, 02:21 • 10340 просмотра
Волонтер пострадал от атаки FPV-дрона на Купянщине во время эвакуации местных: прокуратура начала расследованиеPhoto24 февраля, 02:58 • 5350 просмотра
Европейские лидеры прибыли в Киев в четвертую годовщину вторжения рфPhoto07:05 • 17644 просмотра
Британия объявила о крупнейшем пакете санкций против рф - до 300 новых ограничений09:44 • 10546 просмотра
публикации
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Эксклюзив
09:05 • 14832 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 39975 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
23 февраля, 13:20 • 60002 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Эксклюзив
23 февраля, 13:02 • 63347 просмотра
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 156194 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Антониу Кошта
Урсула фон дер Ляйен
Михаил Федоров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Государственная граница Украины
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхеPhoto23 февраля, 21:02 • 21822 просмотра
Ольга Сумская раскрыла стоимость своего "лука" и высказалась о будущем 60-летииVideo23 февраля, 20:42 • 19661 просмотра
Андрей Джеджула крестил дочь Эмилию и впервые показал ее лицоVideo23 февраля, 16:51 • 20431 просмотра
Печально известное фото бывшего принца Эндрю после ареста вывесили в ЛувреPhoto23 февраля, 08:38 • 73143 просмотра
Бритни Спирс опубликовала откровенное фото без одежды с отдыха на пляжеPhoto21 февраля, 15:47 • 70287 просмотра
Актуальное
Техника
Financial Times
9К720 Искандер
Отопление
Социальная сеть

Премьер Британии о четвертом году войны: Россия не достигла целей, понеся колоссальные потери

Киев • УНН

 • 298 просмотра

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Россия не достигла стратегических целей за четыре года войны, несмотря на колоссальные потери. По его словам, Россия потеряла более 500 тысяч жизней, захватив лишь один процент территории Украины.

Премьер Британии о четвертом году войны: Россия не достигла целей, понеся колоссальные потери

Четвертый год полномасштабной войны России против Украины показал, что Москва не достигла своих стратегических целей, несмотря на колоссальные потери, а Запад должен только усиливать давление и поддержку Киева. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время заседания "коалиции желающих", передает УНН.

Мы должны продолжать давить на Россию и одновременно усиливать поддержку Украины. Единственный человек, который стоит на пути к миру, — это Путин

– заявил премьер-министр Великобритании.

Подробности

По его словам, Россия заплатила чрезвычайно высокую цену, но не смогла сломить Украину.

Вы видите только один процент территории Украины за год, и за это Россия заплатила более 500 тысячами жизней. И все

– отметил Стармер.

Он подчеркнул, что украинские силы продолжают наносить врагу значительные потери и возвращать территории.

При этом идут успешные контрнаступления, которые уже привели к значительным потерям России и возвращению определенной территории

– сказал британский премьер.

Напомним

Великобритания объявила о крупнейшем пакете санкций против России, введя почти 300 новых ограничений, спустя четыре года после полномасштабного вторжения. Санкции направлены на сокращение нефтяных доходов РФ, включая "Транснефть" и "теневой флот".

Андрей Тимощенков

Война в УкраинеПолитика
Санкции
Военное положение
Война в Украине
«Коалиция желающих»
Кир Стармер
Великобритания
Украина