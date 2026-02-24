Премьер Британии о четвертом году войны: Россия не достигла целей, понеся колоссальные потери
Киев • УНН
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Россия не достигла стратегических целей за четыре года войны, несмотря на колоссальные потери. По его словам, Россия потеряла более 500 тысяч жизней, захватив лишь один процент территории Украины.
Четвертый год полномасштабной войны России против Украины показал, что Москва не достигла своих стратегических целей, несмотря на колоссальные потери, а Запад должен только усиливать давление и поддержку Киева. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время заседания "коалиции желающих", передает УНН.
Мы должны продолжать давить на Россию и одновременно усиливать поддержку Украины. Единственный человек, который стоит на пути к миру, — это Путин
Подробности
По его словам, Россия заплатила чрезвычайно высокую цену, но не смогла сломить Украину.
Вы видите только один процент территории Украины за год, и за это Россия заплатила более 500 тысячами жизней. И все
Он подчеркнул, что украинские силы продолжают наносить врагу значительные потери и возвращать территории.
При этом идут успешные контрнаступления, которые уже привели к значительным потерям России и возвращению определенной территории
Напомним
Великобритания объявила о крупнейшем пакете санкций против России, введя почти 300 новых ограничений, спустя четыре года после полномасштабного вторжения. Санкции направлены на сокращение нефтяных доходов РФ, включая "Транснефть" и "теневой флот".