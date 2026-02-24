Британия выделила 500 млн фунтов на ПВО и помощь энергосистеме Украины - Стармер
Киев • УНН
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил об усилении помощи Украине в сфере ПВО и энергетической устойчивости. Лондон выделил 500 млн фунтов стерлингов помощи по линии ПВО и мобилизовал значительное количество генераторов.
российские атаки на энергетическую инфраструктуру и гражданские объекты заставляют союзников Украины усиливать помощь в сфере противовоздушной обороны и энергетической устойчивости. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время заседания "коалиции желающих", передает УНН.
Детали
По его словам, Лондон уже принял конкретные решения.
Мы объявили 500 миллионов фунтов стерлингов помощи по линии ПВО через программу "PURL"
Он добавил, что Великобритания также активно помогает с восстановлением энергосистемы.
Мы уже мобилизовали значительное количество генераторов, но еще многое нужно сделать
Напомним
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Россия не достигла стратегических целей за четыре года войны, несмотря на колоссальные потери. По его словам, Россия потеряла более 500 тысяч жизней, захватив лишь один процент территории Украины.