Британия выделила 500 млн фунтов на ПВО и помощь энергосистеме Украины - Стармер

российские атаки на энергетическую инфраструктуру и гражданские объекты заставляют союзников Украины усиливать помощь в сфере противовоздушной обороны и энергетической устойчивости. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время заседания "коалиции желающих", передает УНН.

По его словам, Лондон уже принял конкретные решения.

- сказал Стармер. Это примерно равно 674 млн долларам США.

Мы объявили 500 миллионов фунтов стерлингов помощи по линии ПВО через программу "PURL"

Он добавил, что Великобритания также активно помогает с восстановлением энергосистемы.

Мы уже мобилизовали значительное количество генераторов, но еще многое нужно сделать