2188 просмотра
Генштаб подтвердил поражение МТЗ подразделения "Рубикона" и других объектов оккупантов, в том числе с использованием ATACMS
Эксклюзив
18338 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
16636 просмотра
Украина готова действовать конструктивно на фоне спора по "Дружбе" с Венгрией, есть реалистичные решения - глава МИД
16185 просмотра
Европейские лидеры направили послания поддержки Украине в годовщину вторжения РФ - что в заявленияхPhoto
Эксклюзив
16579 просмотра
"Он умер у меня на руках в российском плену" - четыре года большой войны, изменившей миллионы жизнейPhoto
23 февраля, 17:51 • 22212 просмотра
Были первые доклады о взрыве в Николаеве, проверяется версия теракта - Зеленский
Эксклюзив
23 февраля, 17:38 • 40475 просмотра
Украина освобождает территории - военный объяснил, можно ли считать события на Запорожском направлении контрнаступлением
23 февраля, 17:34 • 30841 просмотра
На АЗС в Николаеве прогремел взрыв: семеро полицейских пострадали, двое в тяжелом состоянииPhoto
23 февраля, 17:34 • 30379 просмотра
Словакия прекратит экстренные поставки электроэнергии в Украину - ФицоVideo
23 февраля, 15:53 • 23858 просмотра
ЕС не смог согласовать 20-й пакет санкций против россии – Каллас
публикации
Эксклюзивы
Британия выделила 500 млн фунтов на ПВО и помощь энергосистеме Украины - Стармер

Киев • УНН

 • 1086 просмотра

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил об усилении помощи Украине в сфере ПВО и энергетической устойчивости. Лондон выделил 500 млн фунтов стерлингов помощи по линии ПВО и мобилизовал значительное количество генераторов.

Британия выделила 500 млн фунтов на ПВО и помощь энергосистеме Украины - Стармер

российские атаки на энергетическую инфраструктуру и гражданские объекты заставляют союзников Украины усиливать помощь в сфере противовоздушной обороны и энергетической устойчивости. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время заседания "коалиции желающих", передает УНН.

Детали

По его словам, Лондон уже принял конкретные решения.

Мы объявили 500 миллионов фунтов стерлингов помощи по линии ПВО через программу "PURL"

- сказал Стармер. Это примерно равно 674 млн долларам США.

Он добавил, что Великобритания также активно помогает с восстановлением энергосистемы.

Мы уже мобилизовали значительное количество генераторов, но еще многое нужно сделать

 - отметил британский премьер.

Напомним

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Россия не достигла стратегических целей за четыре года войны, несмотря на колоссальные потери. По его словам, Россия потеряла более 500 тысяч жизней, захватив лишь один процент территории Украины.

Андрей Тимощенков

ПолитикаНовости Мира
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
«Коалиция желающих»
Электроэнергия
Кир Стармер
Великобритания
Украина