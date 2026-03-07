Британія має чотири ремонтні бази військової техніки в Україні - Reuters
Київ • УНН
В Україні працюють чотири британські об’єкти для обслуговування гармат L119 та систем AS-90. Міноборони Британії планує відкрити п’яту таку майстерню.
Велика Британія розкрила інформацію про чотири об’єкти в Україні, де здійснюється ремонт і технічне обслуговування бронетехніки та іншого військового обладнання, яке використовується у війні проти росії. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
Деталі
Йдеться про спеціалізовані майстерні, створені за участі британських і українських фахівців. Вони працюють за контрактами, укладеними з Міністерством оборони Великої Британії.
У британському оборонному відомстві зазначили, що ці об’єкти займаються ремонтом бронемашин CVR-T, транспортних машин Husky, легких гармат L119 та артилерійських систем AS-90, які раніше були передані Україні.
Від виробничого цеху до передової – Велика Британія стоїть поруч з Україною. Наші інноваційні об’єкти допомагають українським силам оборони продовжувати боротьбу проти жорстоких атак путіна
За його словами, британські компанії також допомагають розвивати довгострокове промислове виробництво в Україні та співпрацюють із місцевими підприємствами.
У британському Міноборони додали, що планується створення ще одного, п’ятого такого об’єкта.
Велика Британія є одним із ключових союзників України з початку повномасштабного вторгнення росії у лютому 2022 року. Загальний обсяг підтримки Лондона Києву вже перевищив 21,8 мільярда фунтів стерлінгів (близько 29,2 мільярда доларів).
