Британія має чотири ремонтні бази військової техніки в Україні - Reuters

Ексклюзив
13:30 • 6288 перегляди
Жінки у війську: про службу, втому, материнство й ціну повернення
Ексклюзив
12:32 • 14157 перегляди
Як прибрати живіт та зміцнити тіло вдома - поради тренерки
Ексклюзив
10:22 • 15051 перегляди
Скорочення імпорту пального від європейських країн - чим це загрожує Україні
10:06 • 17742 перегляди
Сили оборони вдарили ракетами ATACMS та SCALP по базі "шахедів" у районі ДАП - Генштаб показав відеоVideo
6 березня, 23:10 • 38279 перегляди
США можуть зняти санкції із російської нафти для стабілізації ринку – Бессент
6 березня, 15:35 • 52439 перегляди
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
6 березня, 15:23 • 59400 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
6 березня, 13:05 • 43830 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
6 березня, 12:50 • 78462 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
6 березня, 12:20 • 29912 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
Курсанти казанського танкового училища почали співпрацю з рухом "АТЕШ" задля саботажу війниPhoto7 березня, 06:00 • 10748 перегляди
Польща активувала військову авіацію через ракетну атаку рф на Україну7 березня, 06:17 • 3866 перегляди
19 з 29 ракет і 453 з 480 дронів знешкодили під час російської атаки, рф атакувала "Цирконами"7 березня, 07:12 • 11527 перегляди
Tinder погодився виплатити $60,5 млн у позові про дискримінацію за віком09:47 • 11946 перегляди
Деріл Ханна розкритикувала свій образ в "Історії кохання" як "хрестоматійну мізогінію"12:43 • 5228 перегляди
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів6 березня, 14:46 • 42559 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені6 березня, 13:09 • 49510 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані6 березня, 12:50 • 78464 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 6 березня, 11:16 • 48281 перегляди
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів6 березня, 09:52 • 56077 перегляди
Дональд Трамп
Ігор Терехов
Володимир Зеленський
Олег Синєгубов
Михайло Федоров
Україна
Харків
Сполучені Штати Америки
Іран
Ізраїль
Мандалорець знімає шолом у фільмі і Педро Паскаль каже, це "мало ідеальний сенс"13:15 • 3150 перегляди
Деріл Ханна розкритикувала свій образ в "Історії кохання" як "хрестоматійну мізогінію"12:43 • 5430 перегляди
Tinder погодився виплатити $60,5 млн у позові про дискримінацію за віком09:47 • 12051 перегляди
"Мене просто ламали": SOWA відверто розповіла про токсичну співпрацю у шоу-бізнесіPhoto6 березня, 18:52 • 20077 перегляди
Джамала вразила новим треком "Замовкни" - пісня увійде до альбому "Рух мій"Video6 березня, 15:48 • 20335 перегляди
Техніка
Опалення
Фільм
Соціальна мережа
«Калібр» (сімейство ракет)

Британія має чотири ремонтні бази військової техніки в Україні - Reuters

Київ • УНН

 • 492 перегляди

В Україні працюють чотири британські об’єкти для обслуговування гармат L119 та систем AS-90. Міноборони Британії планує відкрити п’яту таку майстерню.

Британія має чотири ремонтні бази військової техніки в Україні - Reuters

Велика Британія розкрила інформацію про чотири об’єкти в Україні, де здійснюється ремонт і технічне обслуговування бронетехніки та іншого військового обладнання, яке використовується у війні проти росії. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Йдеться про спеціалізовані майстерні, створені за участі британських і українських фахівців. Вони працюють за контрактами, укладеними з Міністерством оборони Великої Британії.

У британському оборонному відомстві зазначили, що ці об’єкти займаються ремонтом бронемашин CVR-T, транспортних машин Husky, легких гармат L119 та артилерійських систем AS-90, які раніше були передані Україні.

Від виробничого цеху до передової – Велика Британія стоїть поруч з Україною. Наші інноваційні об’єкти допомагають українським силам оборони продовжувати боротьбу проти жорстоких атак путіна

- заявив міністр оборонної готовності та оборонної промисловості Великої Британії Люк Поллард.

За його словами, британські компанії також допомагають розвивати довгострокове промислове виробництво в Україні та співпрацюють із місцевими підприємствами.

У британському Міноборони додали, що планується створення ще одного, п’ятого такого об’єкта.

Велика Британія є одним із ключових союзників України з початку повномасштабного вторгнення росії у лютому 2022 року. Загальний обсяг підтримки Лондона Києву вже перевищив 21,8 мільярда фунтів стерлінгів (близько 29,2 мільярда доларів).

Андрій Тимощенков

Війна в УкраїніПолітика
Техніка
Війна в Україні
Reuters
Велика Британія
Україна
Іран